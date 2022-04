Meta Quest : un jeu Ghostbusters et Moss II en approche (+ tous les jeux du Meta Quest Gaming Showcase)

Le Meta Quest Gaming Showcase a tenu ses promesses, avec une belle poignée de grosses annonces en terme de gaming VR. Le chapitre 2 de The Walking Dead Saints & Sinners, l’un des meilleurs jeux du Meta Quest, est enfin annoncé : The Walking Dead Saints & Sinners Retribution promet déjà beaucoup, et les graphismes semblent encore avoir été améliorés. Sortie prévue en 2022.

La seconde grosse annonce est sans conteste Red Matter 2, suite encore du plus beau jeu du Quest en terme de réalisation. Le premier opus donnait déjà l’impression que le Quest tournait sur un PC de compet, et le trailer de Red Matter 2 semble repousser les limites de ce qu’il est possible de faire avec une puce de 1,2 tflops. Red Matter 2 sera disponible sur Meta Quest 2 durant l’été prochain.

Moss: Book II, qui vient de sortir sur PSVR et bénéficie de retours critiques dithyrambiques, sera bien disponible aussi sur Meta Quest. Le premier trailer dévoile un niveau de réalisation impressionnant (pour le Quest). Les aventures de la souris chevaleresque se poursuivront sur Quest à partir de l’été 2022.

Très attendu, Bonelab devrait faire un peu oublier l’absence du très culte Boneworks sur Quest (en version autonome). Cette version un peu allégée de Boneworks, toujours développée par le studio Stress Level Zero, semble toujours bénéficier d’un excellent moteur physique. Bonelab sortira sur Meta Quest 2, SteamVR et PSVR a une date encore indéterminée.

Enfin, la dernière bombe de ce Meta Quest Gaming Showcase est l’annonce d’un jeu Ghostbusters en mode FPS. Les quelques secondes de gameplay du trailer nous laissent beaucoup d’espoir, même si l’on sait qu’un jeu Ghostbusters ultime devrait forcément intégrer un générateur automatiques de blagues avec la voix de bill Murray. Développé par le studio NDreams (et sous licence Sony !), Ghostbusters VR devrait être disponible dans le courant de l’année.



Passons ensuite en vrac aux annonces un peu moins importantes, soit un jeu de football américain, NFL Pro Era développé par le jeune studio StatusPRO, la confirmation de l’arrivée d’Among US VR en automne, l’annonce du FPS multijoueurs Espire 2 et du RPG Ruins Magus (qui a priori devrait disposer d’une belle DA), mais aussi le trailer du mode mercenaire de Resident Evil 4 (un mode arcade où il s’agira de dégommer le plus de zombies possibles avant l’arrivée de l’hélicoptère). Et voilà.