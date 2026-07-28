YouTube Premium va inclure Peacock gratuitement aux États-Unis dès 2027

Google et NBCUniversal renforcent leur alliance dans le streaming. À partir du début de l’année 2027, les abonnés américains éligibles à YouTube Premium bénéficieront d’un accès à Peacock Premium sans coût supplémentaire. Cette formule de Peacock, habituellement facturée 10,99 dollars par mois, comprendra toutefois des publicités.

Films, séries et sports directement dans YouTube

L’intégration donnera accès au catalogue de NBCUniversal depuis l’environnement YouTube. Les membres pourront notamment regarder The Office, Saturday Night Live, Law & Order: SVU, Love Island USA, des films Universal ainsi que de nombreux événements sportifs, dont la NFL, la NBA, les Jeux olympiques et la Premier League.

« Cela permettra plus facilement que jamais à nos membres de trouver et de regarder tous les contenus premium qu’ils apprécient, au même endroit », déclare Neal Mohan, le directeur général de YouTube. Google prévoit aussi des options permettant de passer à une formule Peacock supérieure et prépare des offres internationales reposant sur Universal+ et Hayu.

Google augmente la valeur de son abonnement Premium

Ce nouvel avantage arrive après la hausse du prix de YouTube Premium aux États-Unis, où l’abonnement individuel coûte désormais 15,99 dollars par mois. Il complète la suppression des publicités sur YouTube, les téléchargements, la lecture en arrière-plan et YouTube Music. La formule YouTube Premium Lite n’est pas présentée comme éligible à cet accord.

Peacock multiplie aussi les partenariats de distribution : NBCUniversal propose notamment une offre groupée avec Apple TV aux États-Unis. Reste à sortir du territoire américain ; malgré des informations de Bloomberg en 2021 laissant entendre que le service serait déployé en Europe et en France, NBCUniversal n’a rien confirmé officiellement.