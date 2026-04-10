YouTube Premium augmente ses prix aux États-Unis (bientôt en France ?)

YouTube Premium, l’abonnement qui permet notamment de supprimer les publicités sur YouTube, voit son prix augmenter. En l’état, la hausse concerne uniquement les États-Unis, mais il n’est pas impossible que la France et les autres pays suivent prochainement.
L’abonnement Particulier de YouTube Premium, qui concerne une seule personne, voit son prix passer de 13,99 $/mois à 15,99 $/mois. Pour l’offre Famille, le tarif passe de 22,99 $/mois à 26,99 $/mois. Vient ensuite YouTube Premium Lite qui prend un dollar en passant de 7,99 $/mois à 8,99 $/mois. Enfin, il y a Music Premium qui est maintenant à 11,99 $/mois contre 10,99 $/mois auparavant.
Cela faisait quelques années que YouTube Premium n’avait pas augmenté ses prix aux États-Unis. La dernière hausse remonte à 2023 et concernait uniquement l’abonnement Famille qui était passé de 17,99 $/mois à 22,99 $/mois. Il y a eu une autre augmentation en 2023 pour l’offre Particulier avec 13,99 $/mois au lieu de 11,99 $/mois.
En France, la dernière hausse a eu lieu en juin 2025 avec +25 % pour le prix de l’abonnement Famille. Il y a également eu des augmentations en 2023. On peut naturellement imaginer que nous en allons en avoir de nouvelles prochainement, à l’instar de ce qui se passe aux États-Unis.
Voici les prix actuels de YouTube Premium en France :
Pourquoi les hausses de prix aux États-Unis ? Voici comment YouTube les justifie dans un e-mail envoyé aux utilisateurs :
Afin de continuer à vous offrir un service et des fonctionnalités de qualité, nous augmentons le prix de votre abonnement à 15,99 $ par mois. Nous ne prenons pas cette décision à la légère, mais cette mise à jour nous permettra de continuer à améliorer l’offre Premium et à soutenir les créateurs et les artistes que vous suivez sur YouTube.
Ce changement s’appliquera à votre prochaine facturation, le 7 juin 2026.
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10 Apr. 2026 • 16:28
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