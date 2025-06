YouTube Premium augmente son prix pour l’offre famille (+25 %)

L’abonnement famille pour YouTube Premium devient encore plus cher. En effet, le nouveau prix est de 29,99 €/mois, contre 23,99 €/mois auparavant, soit une hausse de 25 %.

Hausse de prix pour YouTube Premium Famille

Quelle est la raison de cette hausse de prix ? YouTube utilise le discours habituel, à savoir une envie d’améliorer les services. L’e-mail envoyé aux abonnés indique : « Afin que nous puissions continuer à proposer un service et des fonctionnalités de qualité, le prix de votre abonnement passe à 29,99 €/mois. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère. Ce changement de tarif nous permettra de continuer à améliorer Premium et à soutenir les créateurs et artistes que vous regardez sur YouTube ». Il est bon de noter que vous pouvez résilier sans frais, et ce à tout moment.

YouTube Premium permet de retirer les publicités sur YouTube. L’abonnement sert aussi à télécharger les vidéos pour les regarder hors connexion. De plus, il y a la lecture en arrière-plan et l’accès au service de streaming musical YouTube Music. L’offre famille concerne six personnes.

Il y a également l’offre pour une personne qui coûte 12,99 €/mois et qui propose les mêmes avantages. Enfin, il y a l’abonnement étudiant à 7,99 €/mois. Là aussi, il y a les mêmes avantages. Avec chaque offre, on retrouve un mois gratuit avant la première facturation.