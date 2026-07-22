Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 : Samsung présente ses nouvelles montres connectées

Lors de la conférence Unpacked, Samsung a présenté les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2, ses nouvelle montres connectées. Le constructeur a également dévoilé ses nouveaux smartphones pliables, à savoir les Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 et Flip 8, dont les informations sont à retrouver sur cet article.

Les Galaxy Watch 9 et Ultra 2 sont là

Le passage à la puce Snapdragon Wear Elite marque la rupture technique la plus significative de cette génération, remplaçant la puce Exynos utilisée jusqu’ici sur les montres de Samsung. Cette transition s’accompagne d’une augmentation des capacités de batterie sur les trois versions disponibles : 800 mAh pour la Galaxy Watch Ultra 2 et 445 mAh pour la Galaxy Watch 9 en 44 mm et 390 mAh pour sa déclinaison 40 mm.

Ces gains d’autonomie profitent particulièrement à la Galaxy Watch Ultra 2 qui embarque un écran de 1,52 pouce capable d’atteindre 5 000 nits de luminosité, tout en réduisant légèrement son épaisseur par rapport à la génération précédente. Cette montre haut de gamme cible explicitement les sportifs et plongeurs avec un ensemble de fonctions dédiées.

La Galaxy Watch Ultra 2 prend en charge la plongée jusqu’à 40 mètres avec une détection automatique de l’activité, complétée à terme par une application développée en partenariat avec Mares. Deux autres fonctions renforcent son positionnement sportif : Trail Run qui analyse l’élévation et l’impact du terrain lors des courses en sentier et Nutrition Alert qui rappelle l’hydratation nécessaire après l’effort.

Les deux montres conservent le design « squircle » (mi-cercle mi-carré) inauguré lors du redesign inspiré des modèles Active de la Galaxy Watch 8 en 2025, sans modification visuelle majeure cette année. Cette continuité esthétique contraste avec les évolutions internes apportées aux deux montres, qui seront disponibles à partir du 7 août.

Il est possible de précommander dès aujourd’hui. La Galaxy Watch 9 démarre à 409 euros, mais on la retrouve déjà à 359 euros chez Amazon. De son côté, la Galaxy Watch Ultra 2 est disponible dès 749 euros, mais on la retrouve à 649 euros chez Amazon.