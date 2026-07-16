EssilorLuxottica rachète Lynx : l’avenir du casque XR français R2 devient incertain

Lynx change de dimension, mais pas forcément comme ses premiers soutiens l’espéraient. La start-up française spécialisée dans les casques de réalité mixte a été rachetée par EssilorLuxottica, géant mondial de l’optique et partenaire clé de Meta sur les lunettes connectées Ray-Ban et Oakley. L’opération place toute la technologie de Lynx sous le contrôle d’un acteur déjà très engagé dans le secteur des « lunettes intelligentes ».

La propriété intellectuelle et l’équipe rejoignent EssilorLuxottica

Stan Larroque, fondateur et directeur général de Lynx, a confirmé l’acquisition dans un message envoyé aux contributeurs. Ce dernier précise que « toute la propriété intellectuelle, les actifs et la majeure partie de l’équipe » passent désormais d’une start-up à un grand groupe. Il ajoute que l’intégration pourrait prendre « quelques mois », le temps de finaliser toutes les validations juridiques et opérationnelles.

Le dirigeant ne suivra toutefois pas l’équipe chez EssilorLuxottica. Après huit années consacrées à Lynx, Larroque rejoint Parrot, l’entreprise française de drones fondée par Henri Seydoux, où il occupera un rôle de direction.

Le casque Lynx R2 dans le flou

La grande inconnue concerne le Lynx R2, casque autonome de réalité mixte annoncé plus tôt cette année mais toujours pas commercialisé. Son avenir paraît désormais incertain, car EssilorLuxottica travaille déjà étroitement avec Meta sur les lunettes connectées grand public. Un concurrent potentiel des Meta Quest aurait donc peu de chances de devenir une priorité stratégique pour le groupe.

Une sortie de crise pour une start-up fragilisée

L’acquisition intervient après une période financière difficile pour Lynx. La société mère de la startup avait été placée en liquidation judiciaire en mars, signe que la restructuration n’avait pas suffi. Ce rachat sera t-il de nature à redresser les finances de Lynx ? Tout dépendra sans doute des objectifs réels d’EssilorLuxottica concernant cette nouvelle acquisition.