Hisense A10 : le smartphone E Ink avec écran couleur amovible

Hisense tente une nouvelle approche pour rendre les smartphones à encre électronique plus séduisants. Avec l’A10, la marque imagine un appareil pensé d’abord pour la lecture, mais capable aussi de retrouver un affichage couleur lorsque le besoin se présente. Le concept repose sur un écran E Ink monochrome de 6,13 pouces en façade, associé à un module LCD couleur magnétique et détachable au dos.

Deux écrans, mais seulement quand c’est utile

L’intérêt du Hisense A10 est de ne pas imposer en permanence la contrainte d’un double écran. L’utilisateur peut conserver uniquement l’affichage E Ink pour lire longtemps, profiter d’un confort visuel proche du papier et économiser de l’énergie. Lorsqu’il s’agit de consulter des contenus en couleur, utiliser certaines applications ou retrouver une expérience mobile plus classique, il est alors possible de fixer le second écran LCD.

Hisense A10 E Ink Smartphone Officially Announced. • 6.13-inch E Ink main display

• Paper-like screen for reading, studying and note-taking

• Magnetic detachable color LCD secondary screen

• Color display for photos, comics, charts and entertainment#HisenseA10 #Hisense pic.twitter.com/6EcJE9hRrE — Rock Leaks (@rockleaks) July 12, 2026

Cette approche répond à l’un des défauts historiques des smartphones hybrides : l’épaisseur et le poids. Le YotaPhone avait déjà exploré l’idée d’un téléphone à double affichage, tandis que Bigme avait aussi tenté de rendre l’E Ink plus polyvalent. Hisense pousse ici le concept plus loin en rendant l’écran couleur carrément optionnel.

Un smartphone E Ink étonnamment moderne

L’A10 ne se limite pas à une fiche technique minimaliste. Le mobile doit fonctionner sous Android 15 et embarquer une puce Snapdragon 8 Gen 3, un choix inhabituellement ambitieux pour un appareil de ce type. Hisense prévoit aussi une caméra frontale et deux capteurs arrière, même si leurs caractéristiques détaillées n’ont pas encore été précisées.

Un produit de niche, mais une vraie idée mobile

Attendu autour de 590 dollars, le Hisense A10 restera probablement réservé aux amateurs de lecture mobile et aux curieux de formats alternatifs. Sa disponibilité devrait être limitée mais force est de reconnaitre que son écran amovible montre qu’il reste possible d’innover autrement que par la puissance brute ou la taille des dalles.