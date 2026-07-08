OpenAI prépare enfin le lancement public de GPT-5.6 après examen du gouvernement américain

OpenAI s’apprêterait à ouvrir plus largement l’accès à GPT-5.6, sa nouvelle génération de modèles d’intelligence artificielle. Après une première phase limitée à certains partenaires approuvés, l’entreprise prévoit un déploiement public à partir du 9 juillet. Ce lancement intervient dans un contexte inédit, marqué par une demande de contrôle préalable formulée par l’administration américaine pour les modèles les plus avancés.

Trois modèles pour couvrir différents usages

La gamme GPT-5.6 se déclinerait en trois versions : Sol, Luna et Terra. Sol serait le modèle le plus puissant, destiné aux tâches complexes de raisonnement, de programmation ou d’analyse avancée. Terra viserait un usage quotidien avec un compromis entre performance et coût, tandis que Luna serait pensée comme l’option la plus économique pour les requêtes rapides ou les déploiements à grande échelle.

Selon les tarifs évoqués, Sol coûterait 5 dollars par million de jetons en entrée et 30 dollars en sortie. Terra serait proposé à 2,50 dollars en entrée et 15 dollars en sortie, tandis que Luna descendrait à 1 dollar en entrée et 6 dollars en sortie. OpenAI chercherait ainsi à segmenter plus clairement son offre pour les développeurs, les entreprises et les usages grand public.

Une validation gouvernementale inhabituelle

Le lancement de GPT-5.6 aurait été retardé par une procédure d’évaluation menée aux États-Unis. OpenAI avait indiqué ne pas souhaiter que ce type d’accès gouvernemental devienne « la norme à long terme », tout en acceptant cette étape afin d’accélérer ensuite la disponibilité publique.

Les tests auraient notamment porté sur les risques de cybersécurité et les capacités avancées des modèles. Le Centre for AI Standards and Innovation du département du Commerce aurait participé à l’évaluation, avec des échanges techniques directs avec OpenAI.

Un précédent important pour les futurs modèles d’IA

Cette sortie pourrait marquer un tournant pour l’industrie. Les grands modèles ne sont plus seulement évalués sur leurs performances ou leurs prix, mais aussi sur leur conformité aux exigences de sécurité nationale. Pour OpenAI, GPT-5.6 représente donc autant une étape technologique qu’un test grandeur nature des futures relation entre les laboratoires d’IA et les pouvoirs publics.