SFR lance la Box 5G Wi-Fi 7 : le prix baisse et le débit augmente

SFR opère à des modifications pour sa Box 5G avec trois changements au programme : une baisse de prix, un débit en hausse et le support du Wi-Fi 7.

Trois améliorations pour la SFR Box 5G

L’offre SFR Box 5G coûte désormais 32,99 €/mois contre 39,99 €/mois auparavant, soit une baisse mensuelle de 7 euros. On retrouve ici un accès Internet en illimité, les appels en illimité vers les fixes et mobiles en France, ainsi que l’accès à 200 chaînes de télévision via l’application SFR TV.

Côté débits, SFR propose désormais jusqu’à 1,5 Gb/s en téléchargement et 180 Mb/s en envoi. En comparaison, les précédents débits étaient de 1,1 Gb/s en téléchargement et 150 Mb/s en envoi.

Le prix est donc de 32,99 €/mois et on peut même tomber à 28,99 €/mois. Pour en profiter, il faut avoir moins de 26 ans.

Il y a ensuite une offre plus complète qui a pour nom Box 5G avec TV. Au prix de 36,99 €/mois (contre 44,99 €/mois auparavant), celle-ci propose le support du Wi-Fi 7 (bi-bande 4×4), un répéteur Wi-Fi 7 sur demande (même trois répéteurs pour ceux qui ont de grands logements), un décodeur TV et un service de streaming offert pendant six mois. Il s’agit en l’occurrence de Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, c’est vous qui choisissez. Pour le reste, on retrouve les mêmes services que l’offre standard.

La Box 5G est disponible sur le site de SFR. Elle n’est pas accessible pour tout le monde. En effet, l’opérateur la propose aux personnes qui n’ont pas accès à sa fibre, mais qui ont une bonne couverture 4G ou 5G au niveau de leur logement. Il suffit d’entrer son adresse sur le site de SFR pour savoir si vous êtes éligibles ou non.