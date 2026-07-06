Persona 4 Revival : le légendaire studio MAPPA animera toutes les cinématiques du remake d’Atlus

Persona 4 Revival veut donner une nouvelle ampleur visuelle au classique d’Atlus. Le légendaire studio MAPPA, connu pour son travail sur Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, prendra en charge l’ensemble des cinématiques du prochain remake, et non la seule séquence d’ouverture. Une collaboration révélée à l’Anime Expo 2026, avec un premier aperçu animé du héros Yu Narukami face à une Shadow.

MAPPA passe de l’opening aux scènes clés du jeu

Le studio avait déjà travaillé avec la saga Persona en réalisant l’animation d’ouverture de Persona 5 Royal. Cette fois, son implication serait bien plus large : les scènes narratives intégrées au jeu profiteront de son savoir-faire, de quoi assurer une identité visuelle plus homogène entre les séquences de gameplay et les moments scénarisés (ce qui ne sera pas un luxe puisque les phases de gameplay de Persona 4 bénéficient d’un meilleure rendu graphique que les cinématiques, ce qui est un comble).

Lights, camera, MAPPA! 🎞️ All animation cutscenes in Persona 4 Revival will be produced by the renowned Japanese animation studio, @MAPPA_Info. Pre-order now: https://t.co/Zlk5fizBWX pic.twitter.com/bJKwD7oiIY — Official ATLUS West (@Atlus_West) July 4, 2026

Ce choix constitue un investissement notable pour Atlus. MAPPA n’a que rarement assuré l’intégralité des cinématiques d’un jeu vidéo ; Inazuma Eleven: Victory Road, en 2025, représentait jusqu’ici son principal précédent. L’enjeu sera de préserver le ton particulier de Persona 4, entre enquête surnaturelle, humour adolescent et des affrontements au tour par tour particulièrement spectaculaire.

Une distribution anglaise partiellement renouvelée

Atlus a également confirmé plusieurs voix anglaises pour ce remake. Nazeeh Tarsha interprétera Yu Narukami, Paul Castro Jr. prêtera sa voix à Yosuke Hanamura, Anne Yatco jouera Chie Satonaka et Brianna Knickerbocker incarnera Yukiko Amagi. Abby Trott rejoint aussi le casting dans le rôle de Rise Kujikawa.

Une sortie prévue en 2027

Persona 4 Revival doit arriver le 18 février 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Avec MAPPA aux commandes des cinématiques, Atlus cherche clairement à faire de ce retour une relecture plus ambitieuse qu’un simple remaster, sans perdre l’atmosphère qui a fait de Persona 4 l’un des épisodes les plus appréciés de la licence.