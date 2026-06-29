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La NASA planche sur un « cryocoupleur » pour préparer le ravitaillement des vaisseaux dans l’espace

3 min.
29 Juin. 2026 • 15:30
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La NASA poursuit le développement des technologies nécessaires aux futures missions vers la Lune et Mars. L’agence américaine évalue un cryocoupleur conçu par L3Harris, soit un raccord destiné à transférer des ergols cryogéniques entre véhicules spatiaux. Derrière ce composant discret se dessine l’idée de véritables stations-service orbitales, capables de ravitailler un vaisseau avant son départ vers l’espace lointain.

Un connecteur conçu pour les carburants les plus difficiles à manipuler

Le cryocoupleur peut être comparé au pistolet d’une pompe à carburant, mais son fonctionnement doit répondre à des contraintes bien plus sévères. Il doit en effet permettre le passage d’hydrogène ou d’oxygène liquides, conservés à des températures extrêmement basses, sans fuite, contamination ni évaporation excessive.

NASA cryocoupleur

Ces propergols offrent une efficacité essentielle aux missions habitées et aux grands véhicules d’exploration. Leur stockage et leur transfert restent toutefois complexes : dans le vide spatial, une variation thermique ou une étanchéité imparfaite peut provoquer des pertes de carburant et compromettre toute l’opération.

Le ravitaillement orbital, une étape encore inédite

« Le ravitaillement cryogénique en orbite entre deux engins spatiaux n’a encore jamais été réalisé et demeure l’un des défis d’ingénierie les plus difficiles du vol spatial », rappelle Travis Belcher, responsable du projet au Marshall Space Flight Center de la NASA.

BFR SpaceX Mars

Le dispositif doit notamment résister aux contraintes mécaniques des rendez-vous orbitaux, maintenir une connexion fiable entre deux véhicules et protéger les fluides de la chaleur extérieure. Les tests menés sur ce type d’équipement servent donc à valider les matériaux, les joints et les mécanismes de verrouillage avant toute démonstration opérationnelle.

Des dépôts de carburant pour étendre les missions

À terme, cette technologie pourrait réduire la masse à lancer depuis la Terre. Un vaisseau pourrait décoller avec une quantité limitée d’ergols, rejoindre un dépôt orbital, puis effectuer le plein avant de poursuivre vers la Lune, Mars ou d’autres destinations.

Le cryocoupleur n’est certes pas un produit particulièrement spectaculaire pour le grand public, mais ce dernier pourrait pourtant devenir l’une des pièces clés de l’infrastructure spatiale de demain… et des futurs voyages habités vers Mars ou d’autres destinations lointaines.

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