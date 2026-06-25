Google Finance lance son application Android et mise sur l’IA pour suivre les marchés

Google Finance quitte progressivement le navigateur pour s’installer sur smartphone. Google vient de lancer une application dédiée sur Android, réunissant listes de suivi, cours de Bourse en temps réel, actualités financières et outils d’intelligence artificielle. Une version iPhone est déjà annoncée pour les prochains mois.
La nouvelle application Google Finance permet de consulter ses valeurs favorites, d’accéder aux principaux indices et de suivre l’évolution des marchés sans passer par une recherche Web. Elle rassemble également des informations financières mises à jour en direct, avec une sélection d’articles et de données relatives aux entreprises cotées.
Google y intègre aussi Key Moments, une fonction assistée par IA chargée d’expliquer les mouvements d’une action. L’outil doit aider les utilisateurs à identifier les annonces, résultats ou événements susceptibles d’avoir influencé la hausse ou la baisse d’un titre.
Parallèlement, la nouvelle version Web de Google Finance sort de sa phase de test. Les utilisateurs peuvent désormais créer des portefeuilles pour regrouper leurs investissements, visualiser leurs performances et suivre la répartition de leurs positions depuis un tableau de bord unique.
Google précise que les anciens portefeuilles sont automatiquement récupérés. Il devient aussi possible d’en créer de nouveaux en important un fichier ou en décrivant ses placements à l’assistant conversationnel.
Les utilisateurs pourront demander à Google Finance d’examiner leur portefeuille, d’identifier les secteurs sous-représentés ou de produire des synthèses régulières sur les variations de marché. Des tâches automatisées, formulées en langage naturel, doivent ainsi générer des briefings adaptés à chaque suivi boursier.
Les fonctions de portefeuille et d’automatisation sont disponibles sur le Web avant leur arrivée dans l’application. Google prévoit également d’ajouter l’écoute d’appels de résultats financiers en direct, accompagnés de transcriptions et de résumés générés par IA.
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25 Jun. 2026 • 19:15
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