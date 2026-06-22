TikTok envahi par l’IA générative : près de 60 % des vidéos vues par les nouveaux utilisateurs seraient du contenu « AI Slop »

Les flux vidéo des réseaux sociaux sont de plus en plus saturés de contenus générés par intelligence artificielle. Une étude menée par la plateforme de création Kapwing estime que 59 % des vidéos recommandées à un nouveau compte TikTok relèvent de l’« AI slop », un terme utilisé pour désigner des productions automatiques, répétitives ou peu qualitatives conçues pour capter des vues à moindre coût.

TikTok bien plus touché que YouTube

Pour parvenir à ce résultat, Kapwing a analysé 10 742 vidéos TikTok issues de 20 grandes catégories, puis les 500 premiers contenus affichés dans le fil For You d’un compte fraîchement créé. Le constat est sévère puisque près de six vidéos sur dix reposeraient sur des scripts, voix off ou visuels clairement générés par IA.

La proportion serait environ trois fois plus élevée que sur YouTube. Une précédente étude de Kapwing avait évalué à 21 % la part de contenus similaires proposés aux nouveaux utilisateurs de la plateforme de Google, même si ce taux pouvait grimper selon les formats et les zones géographiques.

Les contenus pour enfants particulièrement concernés

Les catégories destinées aux enfants concentreraient les chiffres les plus inquiétants. Kapwing estime que 97 % des vidéos associées au hashtag #CartoonKids seraient générées par IA. Les tags #cartoons, #babysong et #forkids afficheraient eux aussi des proportions très élevées.

Le phénomène s’explique en partie par les mécanismes des plateformes : publier beaucoup, rapidement et à bas coût permet de tester des centaines de vidéos jusqu’à ce qu’un format soit poussé par l’algorithme. Les contenus humains, plus longs à produire, se retrouvent alors en concurrence avec une production automatisée quasi industrielle.

Ces données doivent toutefois être lues avec prudence, puisqu’elles reposent sur une méthodologie privée et sur les contenus clairement identifiables comme générés par IA. Mais cela illustre tout de même une tendance désormais visible : pour préserver la qualité des recommandations, TikTok et YouTube devront renforcer la détection, la transparence et la capacité des utilisateurs à filtrer ce qu’ils ne souhaitent plus voir.