GTA 6 débutant à 90 € ? Attention à la fuite sur les prix

Rockstar Games a déjà officialisé que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible en précommande à partir du 25 juin, mais quel sera le prix du jeu ? Le studio n’a rien dit pour le moment, mais une fuite venant de la Fnac au Portugal suggère un premier prix de 90 euros.

Il faut se méfier des prix en fuite pour GTA 6

Le site de la Fnac au Portugal liste quatre éditions (et donc quatre prix) pour GTA 6 :

Édition standard à 89,99 euros

Édition deluxe à 109,99 euros

Édition premium à 129,99 euros

Édition collector à 199,99 euros

Ainsi, le premier prix pour Grand Theft Auto VI serait de 90 euros. Les analystes et certaines rumeurs avaient suggéré un tarif autour de 100 euros/dollars, étant donné que ce sera un gros jeu et qu’il y a une très grosse attente. Néanmoins, il faut faire attention.

Billbil-kun, un leaker qui partage ses propres fuites autour des jeux vidéo et qui a très souvent raison, note que le listing par la Fnac au Portugal représente très certainement des identifiants temporaires car les code-barres n’appartiennent pas aux préfixes habituels des jeux de Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games. Il estime donc que ces prix ont été mis de manière aléatoire par l’enseigne.

Il faut savoir que le cap des 90 euros a déjà été atteint pour les jeux vidéo. En effet, Nintendo a surpris un peu tout le monde en facturant 90 euros pour Mario Kart World en version physique sur Switch 2. La version numérique coûte 10 euros de moins.

À voir donc ce que Rockstar Games nous mijote pour son Grand Theft Auto VI. La bonne nouvelle ici est que les prix officiels seront connus à partir du 25 juin, lors de l’ouverture des précommandes du jeu sur PlayStation Xbox Series X/S. Il se pourrait même que le studio donne l’information en avance.

Pour rappel, GTA 6 sera disponible à compter du 19 novembre. Il n’y a pas encore de date pour la version PC.