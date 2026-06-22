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GTA 6 débutant à 90 € ? Attention à la fuite sur les prix

3 min.
22 Juin. 2026 • 9:36
0

Rockstar Games a déjà officialisé que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible en précommande à partir du 25 juin, mais quel sera le prix du jeu ? Le studio n’a rien dit pour le moment, mais une fuite venant de la Fnac au Portugal suggère un premier prix de 90 euros.

GTA 6 Lucia Jason

Il faut se méfier des prix en fuite pour GTA 6

Le site de la Fnac au Portugal liste quatre éditions (et donc quatre prix) pour GTA 6 :

  • Édition standard à 89,99 euros
  • Édition deluxe à 109,99 euros
  • Édition premium à 129,99 euros
  • Édition collector à 199,99 euros

Ainsi, le premier prix pour Grand Theft Auto VI serait de 90 euros. Les analystes et certaines rumeurs avaient suggéré un tarif autour de 100 euros/dollars, étant donné que ce sera un gros jeu et qu’il y a une très grosse attente. Néanmoins, il faut faire attention.

Billbil-kun, un leaker qui partage ses propres fuites autour des jeux vidéo et qui a très souvent raison, note que le listing par la Fnac au Portugal représente très certainement des identifiants temporaires car les code-barres n’appartiennent pas aux préfixes habituels des jeux de Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games. Il estime donc que ces prix ont été mis de manière aléatoire par l’enseigne.

Il faut savoir que le cap des 90 euros a déjà été atteint pour les jeux vidéo. En effet, Nintendo a surpris un peu tout le monde en facturant 90 euros pour Mario Kart World en version physique sur Switch 2. La version numérique coûte 10 euros de moins.

À voir donc ce que Rockstar Games nous mijote pour son Grand Theft Auto VI. La bonne nouvelle ici est que les prix officiels seront connus à partir du 25 juin, lors de l’ouverture des précommandes du jeu sur PlayStation Xbox Series X/S. Il se pourrait même que le studio donne l’information en avance.

Pour rappel, GTA 6 sera disponible à compter du 19 novembre. Il n’y a pas encore de date pour la version PC.

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