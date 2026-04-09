Détroit d’Ormuz : l’Iran exigerait des paiements en cryptomonnaie pour le passage des pétroliers

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce maritime mondial de l’énergie, se retrouve au cœur d’une nouvelle zone de turbulences. Selon plusieurs informations publiées ces derniers jours par la presse financière anglo-saxonne, l’Iran demanderait désormais à certains navires transportant du pétrole de régler des frais de transit en cryptomonnaie pour franchir ce corridor maritime hautement sensible.

Un péage numérique au cœur d’un axe vital pour le pétrole

D’après ces révélations, les armateurs concernés devraient transmettre à l’avance des renseignements sur leur cargaison aux autorités iraniennes. Une fois l’évaluation réalisée, un montant serait communiqué pour autoriser le passage. Le tarif évoqué tournerait autour d’un dollar par baril, avec un règlement pouvant être effectué en actifs numériques, et notamment en bitcoin selon les versions les sources les plus récentes.

Cette procédure de paiement marquerait un changement majeur : en misant sur la cryptomonnaie, Téhéran chercherait à contourner les contraintes liées aux sanctions financières internationales tout en renforçant son contrôle sur l’un des points névralgiques du commerce pétrolier mondial.

Bitcoin, stablecoins et tensions géopolitiques

Le sujet attire d’autant plus l’attention que de précédents rapports mentionnaient surtout l’usage de stablecoins ou du yuan chinois. L’évocation du bitcoin change la lecture du dossier, car contrairement à certaines monnaies numériques adossées au dollar, ce dernier ne dépend pas d’un émetteur centralisé susceptible de bloquer ou geler des fonds.

Cette affaire illustre en tout cas la place croissante des cryptomonnaies dans les échanges internationaux en contexte de crise. Si ces pratiques se confirmaient durablement, elles pourraient transformer la manière dont certains États sous pression économique organisent leurs flux commerciaux.