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PlayStation dévoile The Playerbase pour vous faire apparaître dans les jeux

3 min.
7 Avr. 2026 • 22:27
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Sony lance The Playerbase, un programme communautaire qui promet à certains joueurs une apparition directe dans des jeux PlayStation. Le dispositif débute avec Gran Turismo 7 et révèle une stratégie simple : aller plus loin dans l’immersion.

PlayStation The Playerbase

Cette initiative ne repose pas sur une récompense classique ou sur un concours promotionnel ordinaire. Sony demande aux joueurs de raconter leur relation avec PlayStation, puis sélectionne un nombre limité de finalistes pour des entretiens vidéo centrés sur leur parcours et leur lien avec l’écosystème de la marque.

Le programme sera proposé dans certains pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe, d’Asie, d’Afrique du Sud et d’Australie. Pour déposer leur candidature, les joueurs doivent se rendre sur le site The Playerbase, se connecter avec leur compte PlayStation et répondre à plusieurs questions sur leur expérience avec PlayStation.

Sony commencera avec un seul gagnant. À l’issue des entretiens vidéo, un joueur sera choisi pour apparaître dans Gran Turismo 7 sous la forme d’un portrait de personnage intégré au jeu pour une durée limitée.

Le gagnant sera ensuite invité dans un studio d’arts visuels à Los Angeles pour une journée de numérisation. Cette participation ne s’arrêtera pas à la capture de son apparence : il contribuera aussi à la création d’un Fantasy Logo personnalisé et de nouvelles voitures qui arriveront de façon permanente au menu du jeu.

Sony prépare déjà l’après-Gran Turismo

Sony présente clairement The Playerbase comme un point de départ, pas comme une opération isolée. Isabelle Tomatis, vice-présidente du marketing mondial de Sony Interactive Entertainment, annonce : « Avec le temps, nous avons hâte d’élargir The Playerbase à mesure que d’autres PlayStation Studios participeront afin de mettre en avant les fans d’une manière adaptée au style et à l’univers propres à chaque jeu. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour ».

La société indique aussi vouloir étendre l’initiative à d’autres titres PlayStation Studios dans un avenir proche. En choisissant d’ouvrir d’abord Gran Turismo 7, Sony teste un format où le fan ne reste plus à l’extérieur de la communauté PlayStation, mais devient un élément du décor officiel.

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