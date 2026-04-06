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GTA 5 quitte le Xbox Game Pass avant l’arrivée de GTA 6

2 min.
6 Avr. 2026 • 20:59
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Grand Theft Auto V (GTA 5) fait partie des jeux qui ne seront plus disponibles sur le Xbox Game Pass à partir de ce mois d’avril. Il va quitter le catalogue. Cela intervient quelques mois avant la sortie de GTA 6.

GTA 5 Franklin vs Trevor vs Michael

GTA 5 ne va plus être disponible sur le Xbox Game Pass

Les jeux qui vont quitter le Xbox Game Pass en avril sont :

  • GTA 5
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
  • Terra Invicta
  • My Little Pony : Mystère à Hauts-de-Zéphyr
  • Ashen

Le retrait concerne aussi bien GTA 5 Enhanced (avec les graphismes améliorés) que la version Legacy (à savoir la version d’origine). Les deux versions vont quitter le catalogue le 15 avril. Les joueurs ont encore neuf jours pour en profiter.

Naturellement, les joueurs attendent surtout GTA 6 à ce stade. Sa date de sortie est le 19 novembre 2026. Strauss Zelnick, le patron de Take-Two (la maison-mère de Rockstar Games, le studio qui développe les Grand Theft Auto), a déjà fait savoir que le marketing pour le nouveau jeu va réellement débuter à partir de cet été. Nous avons déjà eu le droit à quelques images ici et là, ainsi que deux bandes-annonces.

Pour le moment, Rockstar Games a seulement confirmé que GTA 6 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. On peut se douter qu’il arrivera aussi sur PC, mais les joueurs ici devront patienter. C’était déjà le même scénario avec GTA 5.

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