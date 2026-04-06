Take-Two taille dans son équipe IA malgré le soutien affiché aux IA génératives

Un discours (très) volontariste sur l’intelligence artificielle ne protège décidément pas des restructurations. Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games (GTA), 2K et Zynga, a laissé partir le responsable de sa division IA Luke Dicken ainsi qu’un nombre non précisé de collaborateurs travaillant sur des technologies d’intelligence artificielle. Cette décision surprend d’autant plus que l’éditeur avait encore récemment mis en avant son intérêt pour l’IA générative en tant que levier de productivité dans le développement de jeux vidéo.
Si l’on en croit les informations partagées autour de cette vague de suppressions de postes, l’équipe travaillait sur des outils destinés à soutenir la production vidéoludique, notamment grâce au machine learning et à la génération procédurale de contenus. En clair, il ne s’agissait pas d’un laboratoire isolé, mais d’un pôle tourné vers des usages potentiellement concrets pour les pipelines de développement.
La décision de dégraisser cette division IA posé évidemment question : pourquoi réduire la voilure maintenant, alors que l’IA reste présentée partout comme un outil permettant d’ accélérer les coûts, les workflows et la production des jeux ?
Le timing rend le tout encore plus incompréhensible : Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, avait défendu l’idée que l’IA pouvait améliorer l’efficacité de la production sans pour autant détruire l’emploi, des propos qui viennent déjà de prendre un gros coup de vieux même si rien ne permet d’affirmer que l’éditeur abandonne totalement ses travaux sur l’IA.
Il faut aussi replacer cette décision dans un contexte plus large : l’industrie vidéoludique traverse depuis des mois une phase de licenciements répétés, y compris chez des groupes majeurs (Xbox, EA, Tencent, etc.). Dans ce climat particulier, les équipes IA ne bénéficient évidemment pas d’un statut protégé, même lorsque ces dernières travaillent sur des sujets considérés comme porteurs.
On note en outre que cette réorganisation intervient alors que l’entreprise avance vers l’un de ses plus grands rendez-vous annuel avec la sortie programmée de Grand Theft Auto VI.
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