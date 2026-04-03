Google Vids propose de l’IA avec des avatars personnalisables, l’accès gratuit à Veo gratuite et une publication directe sur YouTube

Google vient d’enrichir considérablement les capacités de Vids, son outil de création vidéo intégré à l’écosystème Workspace. Avec une série de nouveautés centrées sur l’intelligence artificielle, la plateforme ne se contente plus d’assister le montage et devient un véritable atelier de production automatisée, capable désormais de générer des séquences (via Veo), d’animer des avatars et de simplifier la diffusion.

Des avatars IA plus souples, plus cohérents et plus faciles à diriger

La nouveauté la plus marquante concerne les avatars générés par IA. Google permet désormais de les personnaliser plus finement, en agissant sur leur apparence, leurs vêtements ou encore l’arrière-plan. L’objectif est de rendre ces personnages virtuels plus facilement adaptables à une identité visuelle ou à un contexte précis. Surtout, Google promet une synchronisation plus aboutie de la voix et du visage tout au long de la vidéo, un point essentiel pour éviter l’effet bien connu de la « vallée de l’étrange ».

Vids gagne aussi une fonctionnalité plus “directive”. L’utilisateur peut désormais placer un avatar dans une scène, lui faire manipuler ou présenter des objets importés sous forme d’images, et construire des séquences plus proches d’une vraie démonstration produit ou d’un mini-format pédagogique.

Veo et Lyria élargissent le champ de création

Google ouvre également davantage l’accès à la génération vidéo avec Veo 3.1. Les comptes gratuits peuvent créer un nombre limité de clips courts chaque mois, tandis que les offres plus avancées bénéficient de quotas plus élevés. Cette extension permet d’utiliser Vids non seulement comme éditeur mais aussi comme générateur visuel à partir de texte ou d’images.

La musique et la diffusion deviennent elles aussi plus intégrées

Du côté audio, Lyria vient enrichir l’outil avec la création de musiques originales destinées à habiller les vidéos. Google ajoute aussi une extension Chrome pour enregistrer plus facilement son écran et sa webcam, ainsi qu’une intégration YouTube qui évite les étapes de téléchargement puis de réimportation avant publication.

L’ensemble de ces améliorations pourrait rendre Google Vids toujours plus attractif pour les YouTubeurs ou les vidéastes qui ne veulent pas affronter la complexité de certains outils certes plus pros mais beaucoup moins intuitifs à utiliser.