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TikTok : le ministre de l’Éducation saisit la justice pour l’algorithme

2 min.
26 Mar. 2026 • 20:28
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Édouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, n’a pas seulement transmis un signalement à la justice contre TikTok. Il a d’abord créé un compte, avec son cabinet, en déclarant avoir 14 ans. « En moins de 20 minutes, on s’est retrouvé sur des vidéos dépressives, dans une spirale mortifère », a-t-il alerté sur France Inter, citant des tutoriels de scarification et des vidéos d’incitation au suicide. Pour lui, la conclusion est sans appel : « Ce n’est pas un accident. Le fonctionnement de l’algorithme est fait pour enfermer dans cette spirale ».

TikTok Logo

TikTok visé par un signalement du ministre de l’Éducation

C’est sur la base de ce constat que le ministre de l’Éducation nationale a transmis aujourd’hui un signalement ciblant TikTok, y ajoutant trois nouveaux griefs à une enquête pénale déjà en cours : provocation au suicide, traitement de données illicites et transfert de données à caractère illicite. La procédure initiale avait été ouverte en novembre par le parquet de Paris, après le signalement d’un député dénonçant l’influence néfaste de l’algorithme de la plateforme sur les jeunes.

Le ministre distingue deux niveaux de contenus problématiques sur TikTok : des contenus « anormaux mais légaux » et des contenus « illégaux », les deux contribuant selon lui à enfermer les jeunes dans des « spirales mortifères ». TikTok avait fermement démenti ces accusations en novembre, mettant en avant plus de 50 fonctionnalités et paramètres de sécurité dédiés aux adolescents.

Édouard Geffray assure avoir transmis au procureur de la République de Paris une clé USB lui montrant « le film du système ».

Ce signalement intervient alors que le Sénat a adopté hier en commission une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, un texte que défend Emmanuel Macron. L’hémicycle de la chambre haute en débattra mardi.

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