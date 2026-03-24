PS6 : Sony préparerait une console encore plus orientée « IA »

La prochaine console PlayStation — qu’elle s’appelle ou non PS6 — pourrait s’appuyer plus que jamais sur l’intelligence artificielle pour afficher des jeux plus nets et plus fluides. Sony cherche en effet des solutions pou » repousser les limites d’un matériel au format “salon » sans faire exploser la consommation et sans nécessiter de GPU ultra puissants (et ultra chers), tout en maintenant la promesse visuelle proche d’un affichage 4K en 60 fps à minima.

PSSR, l’upscaling comme socle

Avec la PS5 Pro, Sony a déjà posé les bases via le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), sa technologie d’upscaling maison. Le principe est connu : le jeu est rendu en interne à une définition plus basse, puis « reconstruit » en haute définition grâce à des algorithmes avancés. Résultat, une image plus détaillée et un framerate plus stable, à condition que les jeux concernés soient correctement adaptés pour cette technologie.

Quand l’IA fabrique des images intermédiaires

L’étape suivante, plus controversée, s’appelle la génération d’images (frame generation). Ici, l’IA insère des images supplémentaires entre deux images réellement calculées pour donner l’impression d’une animation plus fluide. Certains parlent de « fausses frames », car ces images n’existent pas dans le rendu natif. L’intérêt de cette technologie de génération est évident sur les séquences les plus « lourdes » d’un jeu, mais il y a des contreparties, comme des artefacts, des effets de ghosting et parfois davantage de latence (ce qui peut gêner en jeu compétitif).

Pourquoi les consoles pourraient mieux “dompter” ces techniques

Contrairement au PC, l’écosystème console est fermé et maîtrisé : Sony et les studios peuvent donc calibrer ces modèles pour limiter les défauts et viser une expérience homogène. Si la prochaine PlayStation généralise l’upscaling et le frame generation, les compromis en terme de puissance de brute pourraient être beaucoup plus acceptable. L’enjeu est important pour PlayStation sachant que la prochaine console Xbox est annoncée avec des specs nettement supérieures à celles de la PS6.