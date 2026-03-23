Crimson Desert : Pearl Abyss s’excuse et promet de remplacer les visuels générés par IA repérés après le lancement

Le lancement de Crimson Desert a été rapidement perturbé par une polémique inattendue : des joueurs ont repéré plusieurs éléments graphiques soupçonnés d’avoir été créés à l’aide d’outils d’IA générative. En quelques heures, les captures ont circulé sur les réseaux sociaux, poussant le studio Pearl Abyss à publier un long message d’excuses et à détailler un plan de correction.

Des “props” 2D expérimentaux laissés par erreur dans la version finale

Dans sa prise de parole, le développeur explique que certains accessoires visuels en 2D (“props”) avaient été produits avec des outils génératifs à titre d’expérimentation, puis auraient dû être remplacés avant la sortie. Le studio affirme avoir identifié le problème “à la suite de signalements de notre communauté” et reconnaît que ces assets ont été “involontairement inclus dans la version finale”.

Une mention officielle ajoutée sur Steam

La page Steam du jeu comporte désormais une déclaration dédiée. Elle précise que “la technologie d’IA générative est utilisée de manière complémentaire lors de la création de certains assets 2D”, tout en indiquant qu’ils sont ensuite remplacés dans le pipeline de production.

Audit complet et correctifs à venir

Pearl Abyss annonce lancer un audit exhaustif de l’ensemble des ressources du jeu, avec l’objectif de remplacer tout contenu concerné via des mises à jour. Le studio promet aussi de revoir ses méthodes internes afin d’améliorer “la transparence et la cohérence” de sa communication.

Ce dossier s’inscrit dans une tendance plus large : plusieurs studios ont déjà dû corriger des éléments générés par IA laissés par mégarde dans des versions commercialisées. Pour Crimson Desert, les prochains patchs seront scrutés de près, car ils serviront de test grandeur nature sur la capacité d’un grand jeu à corriger vite… et à regagner la confiance de sa communauté.

Crison Desert est disponible sur Steam ainsi que sur PS5 et Xbox Series.