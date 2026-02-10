Ayaneo Pocket Play : le smartphone gaming à clavier coulissant dévoile ses caractéristiques

Dans un univers dominé par des smartphones aux designs assez conventionnels, Ayaneo tente une approche radicalement différente avec le Pocket Play, son premier mobile gaming à commandes coulissantes. Longtemps attendu, l’appareil se rapproche désormais d’un lancement officiel et dévoile une fiche technique complète, même si son prix et sa disponibilité restent encore inconnus.

Un écran fluide et une puissance haut de gamme

Le Pocket Play embarque un écran OLED de 6,8 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, de quoi séduire les amateurs de jeux mobiles exigeants. Sous le capot, Ayaneo a opté pour la puce MediaTek Dimensity 9300, épaulée par de la mémoire LPDDR5 et du stockage UFS 4.0 (le volme en RAM n’est pas spécifié, ce qui a peut-être un rapport avec la crise de la RAM actuelle). La batterie de 5 000 mAh promet une autonomie confortable, avec recharge rapide annoncée (mais non détaillée là encore). L’ensemble tourne sous Android 15, accompagné d’un lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Commandes physiques et orientation gaming affirmée

Le principal atout du Pocket Play reste son mécanisme coulissant, qui dévoile un ensemble de contrôles physiques : croix directionnelle, boutons ABXY, gâchettes et touches dédiées. Les joysticks reposent toutefois sur des surfaces tactiles, un compromis déjà vu sur certains modèles. Côté photo, l’essentiel est assuré avec un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 16 MP.

Reste à savoir si ce format atypique et le choix du processeur séduiront les amateurs d’émulation et de rétro-gaming, souvent attachés aux plateformes Qualcomm. En attendant son prix officiel, le Pocket Play s’impose déjà comme l’un des smartphones les plus originaux de l’année… au point de ringardiser les smartphones-gaming concurrents ? Pour tout suivre du projet, il suffit de se rendre sur cette page Kickstarter.