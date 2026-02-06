Clair Obscur : Expedition 33 : les membres du studio faits Chevalier des Arts et des Lettres

Après le fantastique succès critique et public de Clair Obscur : Expedition 33, après l’énorme moisson de prix reçus lors des derniers Game Awards, les membres de Sandfall Interactive viennent d’être honorés par la France. Les dirigeants de Sandfall— Guillaume Broche, Tom Guillermin et François Meurisse — ainsi que 25 membres du studio montpelliérain ont été nommés Chevaliers de l’Ordre des Arts et des Lettres par décret ministériel ce 5 février 2026.

Une reconnaissance culturelle majeure pour le jeu vidéo

Dans son communiqué, la ministre de la Culture Rachida Dati a salué un titre devenu emblématique : « Par son ampleur, par son retentissement et par l’adhésion du public comme de la critique, Clair Obscur : Expedition 33 s’est imposé comme un moment majeur dans l’histoire du jeu vidéo français. » La Ministre a également rappelé que cette distinction marque la reconnaissance officielle du jeu vidéo comme « une industrie essentielle et un art majeur ».

Sandfall Interactive rejoint le cercle des figures historiques

Avec cette décoration, l’équipe rejoint un panthéon prestigieux comprenant notamment Frédéric Raynal (Little Big Adventure), Michel Ancel (Rayman) ou bien encore Shigeru Miyamoto (Super Mario Bros.), décorés dès 2006. Guillaume Broche, le jeune patron de Sandfall, a souligné l’importance symbolique de cette distinction pour la création indépendante : « J’espère que notre trajectoire donnera de l’espoir aux milliers de créateurs qui hésitent à se lancer parce que leurs projets sont jugés hors norme. »

Après avoir largement dominé les Game Awards 2025, Sandfall Interactive vise désormais les Pégases 2026, qui se tiendront début mars. Un nouveau rendez-vous qui pourrait confirmer encore davantage la place centrale de Clair Obscur : Expedition 33 dans le paysage vidéoludique international.