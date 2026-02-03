TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Samsung met fin aux mises à jour pour les Galaxy S21
Smartphones

Samsung met fin aux mises à jour pour les Galaxy S21

3 min.
3 Fév. 2026 • 20:58
0

Les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S211 Ultra viennent d’atteindre leur date de péremption logicielle. Samsung a signalé l’arrêt définitif des mises à jour de sécurité et d’Android pour ces appareils lancés en 2021.

Samsung Galaxy S21 Ultra Arriere

Cette décision marque la fin d’une ère pour ces anciens modèles haut de gamme qui fonctionnaient sous le régime des politiques de support antérieures aux Galaxy S24. C’est avec les Galaxy S24 que Samsung a commencé à proposer sept ans de mises à jour logicielle. La disparition des Galaxy S21 des calendriers mensuels et trimestriels du constructeur est un indicateur sans appel : la maintenance courante est terminée. Toutefois, comme c’est l’usage, une mise à jour ponctuelle pourrait (éventuellement) survenir exceptionnellement si une faille de sécurité critique venait à être découverte.

L’arrêt du support ne constitue pas une surprise, mais l’aboutissement logique des engagements initiaux de Samsung. La gamme a honoré son contrat en recevant les quatre mises à jour majeures d’Android promises lors de sa commercialisation. Les utilisateurs ont ainsi pu bénéficier d’Android 15 et de l’interface One UI 7 déployés au cours du premier semestre 2025. Le dernier correctif de sécurité a été livré à la fin de l’année dernière, clôturant ainsi le cycle de vie des smartphones.

Il existe cependant une exception au sein de la famille : le Galaxy S21 FE. Ce modèle « Fan Edition » survit encore un peu et a été basculé vers la liste des mises à jour trimestrielles, le dissociant ainsi du destin de ses grands frères.

Le Galaxy S22 passe au rythme trimestriel

Pendant que les Galaxy S21 tirent leur révérence, la génération suivante entame son déclin progressif. Samsung a fait savoir que les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra ne bénéficieront plus de mises à jour mensuelles. Ils rétrogradent désormais vers un rythme de mises à jour trimestriel. Ce ralentissement de la cadence est la procédure standard pour les terminaux entrant dans la phase finale de leur période de support.

Pour les possesseurs actuels d’un Galaxy S21, le téléphone ne cessera pas de fonctionner du jour au lendemain. Vous pouvez continuer de l’utiliser normalement. Néanmoins, l’absence de nouvelles protections contre les menaces numériques rend l’appareil plus vulnérable à terme, ce qui peut constituer un argument valable pour envisager un renouvellement de smartphone.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Galaxy S20 vs S20 Plus vs S20 Ultra Officiel Avant Arriere Mobiles / Tablettes

Samsung arrête les mises à jour pour ses Galaxy S20

Samsung Galaxy S25 Mobiles / Tablettes

Samsung débute le déploiement d’Android 16 (One UI 8) sur les Galaxy S25

Samsung One UI 7 Mobiles / Tablettes

One UI 7 : Samsung rend disponible sa mise à jour pour les Galaxy S24 et d’autres modèles

Android XR Avatar Logiciels

Samsung Galaxy XR : une grosse mise à jour apporte des avatars aussi réalistes que ceux du Vision Pro

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

godeal saint valentin 2026

🔥 Saint-Valentin Godeal24 : Office 2021 dès 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

3 Fév. 2026 • 21:42
0 Promos

La fête la plus romantique de l’année approche, et les promos de la Saint-Valentin sont déjà là. Faites plaisir...

Studio Doublage

Des stars du doublage français attaquent deux sociétés d’IA pour le clonage de voix

3 Fév. 2026 • 20:27
0 Internet

Dans une action collective inédite, huit comédiens de doublage français, dont le célèbre Richard Darbois,...

Moltbook 1

Openclaw et Moltbook : les premiers réseaux sociaux destinés aux intelligences artificielles

3 Fév. 2026 • 19:31
0 Internet

Une nouvelle catégorie de plateformes sociales est en train d’émerger,  des réseaux conçus non plus seulement pour...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 3 février

3 Fév. 2026 • 19:10
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Nintendo Switch 2 et Joy-Con

Switch 2 et pénurie de RAM : Nintendo n’exclut pas une hausse de prix

3 Fév. 2026 • 19:02
0 Jeux vidéo

Le succès commercial de la Switch 2 se heurte à une réalité économique inquiétante : l’explosion des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV met en avant les humains dans une vidéo promotionnelle

Apple TV met en avant les humains dans une vidéo promotionnelle

3 Feb. 2026 • 22:07

image de l'article Apple annonce Xcode intégrant Claude Agent et Codex pour l’IA agentique

Apple annonce Xcode intégrant Claude Agent et Codex pour l’IA agentique

3 Feb. 2026 • 19:21

image de l'article Apple Music Replay 2026 : votre playlist personnalisée est disponible

Apple Music Replay 2026 : votre playlist personnalisée est disponible

3 Feb. 2026 • 18:40

image de l'article Les iPhone 18 (Pro) ne changeraient pas de design

Les iPhone 18 (Pro) ne changeraient pas de design

3 Feb. 2026 • 17:48

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site