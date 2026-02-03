Samsung met fin aux mises à jour pour les Galaxy S21

Les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S211 Ultra viennent d’atteindre leur date de péremption logicielle. Samsung a signalé l’arrêt définitif des mises à jour de sécurité et d’Android pour ces appareils lancés en 2021.

Cette décision marque la fin d’une ère pour ces anciens modèles haut de gamme qui fonctionnaient sous le régime des politiques de support antérieures aux Galaxy S24. C’est avec les Galaxy S24 que Samsung a commencé à proposer sept ans de mises à jour logicielle. La disparition des Galaxy S21 des calendriers mensuels et trimestriels du constructeur est un indicateur sans appel : la maintenance courante est terminée. Toutefois, comme c’est l’usage, une mise à jour ponctuelle pourrait (éventuellement) survenir exceptionnellement si une faille de sécurité critique venait à être découverte.

L’arrêt du support ne constitue pas une surprise, mais l’aboutissement logique des engagements initiaux de Samsung. La gamme a honoré son contrat en recevant les quatre mises à jour majeures d’Android promises lors de sa commercialisation. Les utilisateurs ont ainsi pu bénéficier d’Android 15 et de l’interface One UI 7 déployés au cours du premier semestre 2025. Le dernier correctif de sécurité a été livré à la fin de l’année dernière, clôturant ainsi le cycle de vie des smartphones.

Il existe cependant une exception au sein de la famille : le Galaxy S21 FE. Ce modèle « Fan Edition » survit encore un peu et a été basculé vers la liste des mises à jour trimestrielles, le dissociant ainsi du destin de ses grands frères.

Le Galaxy S22 passe au rythme trimestriel

Pendant que les Galaxy S21 tirent leur révérence, la génération suivante entame son déclin progressif. Samsung a fait savoir que les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra ne bénéficieront plus de mises à jour mensuelles. Ils rétrogradent désormais vers un rythme de mises à jour trimestriel. Ce ralentissement de la cadence est la procédure standard pour les terminaux entrant dans la phase finale de leur période de support.

Pour les possesseurs actuels d’un Galaxy S21, le téléphone ne cessera pas de fonctionner du jour au lendemain. Vous pouvez continuer de l’utiliser normalement. Néanmoins, l’absence de nouvelles protections contre les menaces numériques rend l’appareil plus vulnérable à terme, ce qui peut constituer un argument valable pour envisager un renouvellement de smartphone.