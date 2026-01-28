TENDANCES
Amazon met fin à Amazon One, le paiement avec la paume de la main
Business Tech

Amazon met fin à Amazon One, le paiement avec la paume de la main

2 min.
28 Jan. 2026
Amazon a annoncé l’arrêt définitif d’Amazon One, son système d’identification permettant de payer avec la paume de la main. L’arrêt se fera le 3 juin 2026. Cette décision, communiquée directement aux utilisateurs par e-mail, marque la fin d’une technologie futuriste dans l’idée qui promettait de remplacer la carte bancaire par un simple geste de la main.

Amazon One Paume Main

Un échec d’adoption malgré un déploiement massif

Lancé en 2020 dans deux boutiques de Seattle, Amazon One avait pourtant bénéficié d’une expansion agressive. En 2023, Amazon l’avait déployé dans plus de 500 magasins Whole Foods à travers les États-Unis et l’avait même proposé à des tiers comme des stades, des aéroports et des entreprises pour la sécurité des bâtiments. Une application mobile avait même vu le jour en 2024 pour faciliter l’inscription.

Cependant, la sauce n’a jamais vraiment pris auprès du grand public. Amazon justifie sobrement cet arrêt par une adoption client limitée. L’entreprise s’engage à supprimer de manière sécurisée toutes les données biométriques associées après la fermeture du service. Seule exception notable : le système restera actif pour l’enregistrement des patients dans les établissements de santé existants jusqu’à nouvel ordre.

Cette annonce ne survient pas par hasard. Elle s’inscrit dans un vaste mouvement de retrait d’Amazon sur le front du commerce physique expérimental. Hier, l’entreprise a confirmé la fermeture de l’intégralité de ses 72 magasins Amazon Go et Amazon Fresh.

Le groupe recentre désormais sa stratégie sur deux piliers plus traditionnels : ses supermarchés Whole Foods Market et la livraison de courses via son site Amazon. La technologie « Just Walk Out », qui fonctionnait souvent de pair avec Amazon One pour permettre des achats sans caisse grâce à des capteurs, semble elle aussi faire les frais de cette rationalisation drastique.

