Amazon propose de scanner la paume de votre main pour payer

Amazon One est une nouvelle application qui permet de scanner la paume de main avec son smartphone. Il est ensuite possible de payer avec juste en mettant sa main au-dessus d’un appareil chez les commerçants.

Auparavant, Amazon exigeait que les utilisateurs se rendent dans des lieux physiques pour s’inscrire à Amazon One. Le service est disponible dans tous les magasins Whole Foods des États-Unis et dans certains magasins Panera Bread, ainsi que dans plus de 150 stades, aéroports, centres de remise en forme et magasins de proximité.

Désormais, il suffit de télécharger une application iOS ou Android, faire un scan de main et le tour est joué. Le service utilise de l’intelligence artificielle générative pour faire correspondre une photo de la paume de la main prise avec un smartphone à l’imagerie infrarouge d’un scanner Amazon One. L’IA est capable d’associer l’imagerie de la paume et des veines pour créer une représentation vectorielle numérique unique utilisée pour la comparaison des identités. Amazon affirme que ce système est précis à 99,99%.

Les images de la paume de la main prises avec l’application sont chiffrées et envoyées à un domaine sécurisé sur les serveurs Amazon Web Services (AWS). Amazon affirme que le service est pratique pour les consommateurs et les entreprises.

Le service est pour le moment réservé aux États-Unis. Rien n’est dit concernant une expansion à l’international.