Amazon dévoile Amazon One, pour payer avec la paume de votre main

Amazon présente aujourd’hui Amazon One. Derrière ce nom se cache une nouvelle technologie de reconnaissance de la paume de la main pour payer. Plus besoin de sortir sa carte bancaire ou son smartphone : la main suffit pour payer.

« Amazon One est un moyen rapide, pratique et sans contact d’utiliser sa paume pour faciliter les activités quotidiennes comme payer dans un magasin, présenter une carte de fidélité, entrer dans un lieu comme un stade ou se rendre au travail avec un badge », explique Amazon. Le système va donc au-delà du paiement et Amazon One peut, presque, être présenté comme une identité numérique pour de multiples usages.

Amazon One fait ses débuts aujourd’hui dans deux boutiques Amazon Go à Seattle. Il faut moins d’une minute pour configurer Amazon One, selon les dires d’Amazon. Le client doit mettre sa carte bancaire dans un emplacement dédié, mettre la paume de sa main au-dessus de l’appareil et suivre les instructions pour associer la carte à la main. Le client doit ensuite choisir s’il veut configurer son autre main pour la même carte.

Amazon explique que sa technologie est d’abord lancée dans ses boutiques Amazon Go, mais le groupe compte bien la proposer d’ici quelques mois dans d’autres types de magasins. Il n’est pour l’instant pas précisé si Amazon a signé des accords avec des enseignes.

Qu’en est-il de la sécurité, au fait ? Amazon assure qu’Amazon One est « hautement sécurisé » avec « plusieurs contrôles de sécurité ». Quant aux images de la paume de la main, elles sont chiffrées et transmises sur le cloud dans « une zone hautement sécurisée que nous avons créée sur mesure » pour cet usage.