Anbernic RG G01 : la manette avec capteur cardiaque intégré… pour suivre le stress du joueur

Spécialiste reconnu des consoles rétro portables, Anbernic parvient de nouveau à surprendre avec un accessoire à la fois haut de gamme et original, le RG G01, un contrôleur premium conçu pour les joueurs exigeants… et attentifs à leur rythme cardiaque. Doté d’un écran intégré et de capteurs biométriques placés dans les poignées, ce gamepad parvient à se distinguer sur un marché pourtant déjà très concurrentiel.

Un écran embarqué et un suivi du rythme cardiaque en temps réel

Le RG G01 intègre deux capteurs dans ses grips capables de mesurer la fréquence cardiaque du joueur. Les données sont affichées sur un écran IPS de 2,5 pouces placé au centre du contrôleur, écran qui peut aussi servir à afficher des profils, des paramètres ou des informations système. L’objectif n’est pas médical mais plutôt ludique ici : les joueurs peuvent visualiser leur niveau de stress ou d’excitation pendant les sessions gaming les plus intenses.

Des composants haut de gamme pour les joueurs compétitifs

Sur le plan technique, Anbernic mise sur des joysticks inductifs Purple Kirin, reposant sur une détection capacitive sans champ magnétique pour une précision accrue et une durabilité renforcée. Le contrôleur affiche un taux de rafraîchissement de 1 000 Hz, aussi bien en filaire qu’en sans-fil 2,4 GHz, ce qui garantit une latence minimale. L’accessoire embarque également un gyroscope à six axes compatible avec les consoles modernes, des gâchettes à course réglable, ainsi que des boutons arrière programmables pour les macros.

Le RG G01 adopte en outre un design semi-transparent laissant apparaître les moteurs haptiques, et sera proposé en plusieurs coloris (blanc, gris et jaune). Compatible avec le PC, la Switch ainsi que les mobiles Android et iOS, le RG G01 devrait être commercialisé prochainement bien qu’aucun tarif officiel n’ait encore été communiqué.