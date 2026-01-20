Effondrement historique des cryptomonnaies en 2025 : les memecoins à l’agonie

L’année 2025 restera gravée comme celle d’une véritable hécatombe dans l’univers des cryptomonnaies, en particulier pour les memecoins. Selon un rapport de CoinGecko, plus de 11,6 millions de tokens ont cessé toute activité, soit 86,3 % des monnaies virtuelles devenues inactives cette année-là. Sur l’ensemble des 20,2 millions de tokens mis sur le marché depuis 2021, plus de la moitié, 53,2 %, sont désormais considérés comme « morts » !
Le cas le plus représentatif de la situation en cours est celui de TerraUSD et de son jeton sœur Luna. En une semaine chaotique, leur valeur est passée d’un dollar à seulement 14 cents, avant de s’effondrer davantage à environ 2 cents. Rebaptisée USTC, TerraUSD continue d’exister techniquement sur la blockchain, mais sa valeur économique est pratiquement nulle (un actif que personne ne veut ne possède aucun marché).
Le phénomène s’est accentué avec l’explosion de plateformes comme Pump.fun, un « casino social décentralisé » propulsant la création instantanée de cryptomonnaies à moindre effort. Ces monnaies éphémères, souvent créées sur un coup de tête pour le buzz, finissent abandonnées dès que leur intérêt s’émousse. Chaque cryptomonnaie morte représente toutefois un précédent investissement – qu’il s’agisse du créateur ou de participants attirés par la promesse d’un gain rapide.
Cette vague de défaillances souligne les limites d’un marché où la spéculation et la création sans contrôle prévalent. Les investisseurs sont ainsi rappelés à la prudence, et les régulateurs pourraient être amenés à renforcer la supervision de ces actifs numériques pour éviter de nouvelles catastrophes financières dans un secteur encore très jeune et volatil.
SOURCEGizmodo
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Netflix et Warner Bros Discovery ont modifié l’accord d’acquisition initial pour basculer vers une transaction entièrement en...
Bouygues Telecom a présenté deux nouveaux équipements destinés à améliorer la connectivité des foyers via...
OpenAI devrait lever le voile sur son tout premier produit matériel avant la fin de l’année si l’on en croit Chris Lehane,...
L’autorité britannique des jeux d’argent tire la sonnette d’alarme concernant la diffusion de publicités pour des sites de...
20 Jan. 2026 • 17:00
20 Jan. 2026 • 16:10
20 Jan. 2026 • 14:10
20 Jan. 2026 • 14:10
Un commentaire pour cet article :