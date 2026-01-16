L’Italie ouvre une enquête sur Activision Blizzard pour ses pratiques commerciales sur les jeux mobiles

Les autorités italiennes de la concurrence ont lancé deux enquêtes visant Microsoft et sa filiale Activision Blizzard, soupçonnées d’avoir recours à des méthodes commerciales jugées « trompeuses et agressives » dans leurs jeux mobiles à succès Diablo Immortal et Call of Duty Mobile.

Des mécaniques incitatives dans le viseur du régulateur

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) s’intéresse notamment aux mécanismes de design qui encourageraient les joueurs — en particulier les mineurs — à prolonger leurs sessions et à effectuer des achats intégrés sous la pression de récompenses temporaires ou d’alertes de rareté. Selon le régulateur, ces procédés pourraient brouiller la perception de la valeur réelle des monnaies virtuelles et inciter à des dépenses excessives.

Diablo Immortal : du loot, encore du loot et toujours du loot

Protection des mineurs et données personnelles en question

L’enquête porte également sur les paramètres de contrôle parental, jugés insuffisants par défaut, ainsi que sur les fonctionnalités sociales permettant aux mineurs de communiquer librement en ligne. L’AGCM évoque aussi des préoccupations liées au consentement au traitement des données personnelles, estimant que les parcours d’inscription pourraient orienter les utilisateurs vers une acceptation globale sans réelle compréhension des implications.

Bien que les jeux soient présentés comme gratuits, ils reposent sur un modèle économique fondé sur les achats intégrés, parfois élevés, permettant d’accélérer la progression ou débloquer du contenu. Les deux titres comptent des centaines de milliers de joueurs actifs en Europe.

Microsoft et Activision Blizzard n’ont pas réagi officiellement à ce stade.