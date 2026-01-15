TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#Soldes] Les promos High-Tech du 15 janvier
Promos et Bonnes Affaires

[#Soldes] Les promos High-Tech du 15 janvier

8 min.
15 Jan. 2026 • 17:01
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Soldes

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Bloc multiprise Baseus – GaN5, USB C 30 W, Chargeur USB C, 3 Prises avec Interrupteur à 20,40€ au lieu de 34€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Télécommande/Interrupteur Philips Hue (Zigbee) / Smart Dimmer Sans-fil V2, variateur de lumière à 16,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 23,99€ sur @Amazon
  • Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir à 208€ au lieu de 272,48€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 Samsung Galaxy SmartTag2 Noir et Blanc à 55€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

  • Carte Memoire Samsung Micro SD Express – 256go pour switch 2 à 44,99€ sur @Micromania

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate
  • Kit Watercooling Thermalright Aqua Elite 240 ARGB V2 PWM pour AMD/AM4/AM5 et Intel à 44,65€ au lieu de 51,64€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 419€ sur @Cdiscount

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Kit solaire plug and play Zendure avec batterie Hyper 2000 + 1*AB2000X (1 920 Wh) + 4*430 W Bifaciaux – 2236wp à 732,23€ au lieu de 1070,86€ sur @Amazon
  • HOT! Zendure Solarflow Hyper 2000 avec AB2000X 1920Wh + 4 panneaux solaires biface 500w à 764,82€ au lieu de 1186€ sur @Amazon
  • Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

soldes Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 7 janvier

soldes Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 8 janvier

soldes Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 12 janvier

soldes Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 14 janvier

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Drapeau France

Ligue 1 en streaming illégal : la justice française oblige des VPN à bloquer des sites

15 Jan. 2026 • 18:12
0 Internet

Le tribunal judiciaire de Paris a émis une ordonnance sommant les VPN NordVPN, CyberGhost, Proton VPN, Surfshark et ExpressVPN de bloquer...

ChatGPT Translate Traduction

ChatGPT Translate : OpenAI lance son concurrent de Google Traduction

15 Jan. 2026 • 16:52
0 Internet

OpenAI a discrètement lancé ChatGPT Translate, un service de traduction en ligne utilisant l’intelligence artificielle qui vient...

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

L’administration Trump impose une taxe de 25 % sur certaines puces haut de gamme

15 Jan. 2026 • 16:03
0 Hors-Sujet

La Maison-Blanche vient d’officialiser l’instauration d’un nouveau droit de douane de 25 % sur des puces informatiques avancées,...

Spotify Icone Logo

Spotify augmente ses prix dans certains pays (bientôt en France ?)

15 Jan. 2026 • 14:44
1 Internet

Une mauvaise nouvelle pour les abonnés à Spotify : le service de streaming annonce une hausse de prix qui sera en place à partir...

nasa-iss-crew-11

Mission ISS écourtée : l’équipage Crew-11 est rentré sur Terre

15 Jan. 2026 • 12:40
0 Hors-Sujet

La mission Crew-11 à destination de la Station spatiale internationale (ISS) s’est donc achevée bien plus tôt que prévu....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV est maintenant disponible dans les vols d’Air France

Apple TV est maintenant disponible dans les vols d’Air France

15 Jan. 2026 • 17:19

image de l'article Siri IA avec Gemini : Apple va verser des milliards de dollars à Google

Siri IA avec Gemini : Apple va verser des milliards de dollars à Google

15 Jan. 2026 • 16:02

image de l'article Nouveau Siri : pourquoi OpenAI a refusé le partenariat avec Apple

Nouveau Siri : pourquoi OpenAI a refusé le partenariat avec Apple

15 Jan. 2026 • 15:40

image de l'article L’iPhone 17e resterait avec un écran 60 Hz et gagnerait la Dynamic Island

L’iPhone 17e resterait avec un écran 60 Hz et gagnerait la Dynamic Island

15 Jan. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site