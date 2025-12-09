TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Devstral 2 et Vibe CLI : Mistral lance sa nouvelle IA optimisée pour coder
Internet

Devstral 2 et Vibe CLI : Mistral lance sa nouvelle IA optimisée pour coder

9 Déc. 2025 • 19:44
0

Le français Mistral intensifie sa stratégie dans le domaine de l’intelligence artificielle pour développeurs avec le lancement de Devstral 2, sa nouvelle famille de modèles de génération de code. Proposée en deux versions (123 milliards et 24 milliards de paramètres), elle se positionne comme un concurrent open source économique face aux géants comme OpenAI, Google et Claude.

Mistral AI Logo

Devstral 2 fait ses débuts

Devstral 2 affiche 72,2 % de réussite sur SWE-bench Verified, un benchmark de référence pour tout ce qui touche le développement et le code. Malgré sa taille de 123 milliards de paramètres, il est 5 fois plus compact que DeepSeek V3.2 et 8 fois plus léger que Kimi K2. Cette optimisation réduit drastiquement les coûts : Mistral annonce une efficacité jusqu’à 7 fois supérieure à Claude Sonnet sur des tâches réelles.

La version allégée, Devstral Small 2 (24 milliards de paramètres), atteint 68 % sur le même test tout en restant déployable sur du matériel grand public, y compris en configuration CPU sans GPU dédié. Les deux modèles supportent une fenêtre contextuelle de 256 000 tokens et sont publiés sous licence MIT modifiée (123B) et open source.

Mistral Devstral 2 Benchmark SWE-bench Verified

Mistral Vibe : l’agent de code autonome en ligne de commande

De plus, Mistral enrichit son offre avec Mistral Vibe CLI, un assistant de code open source fonctionnant directement dans le terminal. Cet outil exploite Devstral pour réaliser des modifications sur plusieurs fichiers simultanément en langage naturel.

Ses fonctionnalités clés incluent :

  • Analyse automatique de la structure du projet et du statut Git.
  • Autocomplétion des fichiers avec « @ », exécution de commandes shell avec « ! » et configuration par commandes slash.
  • Historique persistant, thèmes personnalisables et contrôle granulaire des permissions.

Vibe CLI s’intègre également dans l’environnement de développement (IDE) Zed via une extension dédiée et communique avec d’autres agents via le protocole Agent Communication Protocol.

Disponibilité et prix

Devstral 2 est actuellement accessible gratuitement via l’API de Mistral. Après cette période promotionnelle, les tarifs seront de 0,40 $/2 $ par million de tokens (entrée/sortie) pour la version 123B, et de 0,10 $/0,30 $ pour la version 24B.

Le modèle standard nécessite au minimum 4 GPU H100 pour un déploiement en data center, tandis que Devstral Small 2 fonctionne sur un seul GPU Nvidia, voire même avec un CPU seul. Un support via Nvidia NIM est prévu prochainement. Des partenariats avec Kilo Code et Cline facilitent l’intégration dans les workflows existants.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Mistral AI Logo Internet

Le français Mistral AI lance Mistral 3, de nouveaux modèles IA open source performants

Lignes de Code Intelligence Artificielle Logiciels

Le français Mistral dévoile Devstral, une IA taillée pour le code

GitHub Copilot Agent IA Internet

GitHub dévoile un agent IA pour vous aider à coder

Mistral AI Logo Internet

Mistral AI annonce Voxtral, son premier modèle d’IA audio open source

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Pixel 9 Pro Fold Avant Arriere

Les Pixel 9 Pro ont des problèmes d’écran, Google propose la réparation gratuite

9 Déc. 2025 • 20:33
0 Mobiles / Tablettes

Google vient d’annoncer la mise en place d’un programme de réparation pour ses Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, confrontés...

Tiny Robot antarctic

Un minirobot perdu sous la glace antarctique réapparaît avec des données inédites

9 Déc. 2025 • 20:20
0 Science

Huit mois sous la glace de l’Antarctique auraient dû signer la fin d’un minuscule robot scientifique. Pourtant, ce float Argo...

the-boys-brings-some-much-needed-heat-to-psvr2-next-year-1.large

The Boys Trigger Warning : le Protecteur arrivera en 2026 sur PSVR 2 et Quest 3

9 Déc. 2025 • 19:08
0 Jeux vidéo

ARVORE, le studio brésilien déjà remarqué pour la saga Pixel Ripped, s’attaque à un monument de la pop culture :...

Zuckerberg robot

À Miami, des robots-chiens aux visages de Musk et Zuckerberg « défèquent » des NFTs générés par IA

9 Déc. 2025 • 18:05
0 Geekeries

L’artiste numérique Beeple, figure incontournable de l’art technologique, a encore frappé. À l’occasion de...

Firefox Logo

Firefox 146 est disponible avec un outil de sauvegarde et plus encore

9 Déc. 2025 • 17:24
0 Logiciels

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 146. Quelques nouveautés sont disponibles avec cette...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone pliable : Apple compte fabriquer plus d’exemplaires que prévu

iPhone pliable : Apple compte fabriquer plus d’exemplaires que prévu

9 Dec. 2025 • 19:17

image de l'article Free Mobile et eSIM sur Apple Watch, ce serait imminent

Free Mobile et eSIM sur Apple Watch, ce serait imminent

9 Dec. 2025 • 18:30

image de l'article iFixit lance une application iOS pour les réparations et un chatbot IA

iFixit lance une application iOS pour les réparations et un chatbot IA

9 Dec. 2025 • 18:00

image de l'article Apple Arcade va démarrer 2026 avec quatre nouveaux jeux sur iPhone (Cozy Caravan, Sago Mini, True Skate+, Potion Punch 2+)

Apple Arcade va démarrer 2026 avec quatre nouveaux jeux sur iPhone (Cozy Caravan, Sago Mini, True Skate+, Potion Punch 2+)

9 Dec. 2025 • 17:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site