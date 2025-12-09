Devstral 2 et Vibe CLI : Mistral lance sa nouvelle IA optimisée pour coder

Le français Mistral intensifie sa stratégie dans le domaine de l’intelligence artificielle pour développeurs avec le lancement de Devstral 2, sa nouvelle famille de modèles de génération de code. Proposée en deux versions (123 milliards et 24 milliards de paramètres), elle se positionne comme un concurrent open source économique face aux géants comme OpenAI, Google et Claude.

Devstral 2 fait ses débuts

Devstral 2 affiche 72,2 % de réussite sur SWE-bench Verified, un benchmark de référence pour tout ce qui touche le développement et le code. Malgré sa taille de 123 milliards de paramètres, il est 5 fois plus compact que DeepSeek V3.2 et 8 fois plus léger que Kimi K2. Cette optimisation réduit drastiquement les coûts : Mistral annonce une efficacité jusqu’à 7 fois supérieure à Claude Sonnet sur des tâches réelles.

La version allégée, Devstral Small 2 (24 milliards de paramètres), atteint 68 % sur le même test tout en restant déployable sur du matériel grand public, y compris en configuration CPU sans GPU dédié. Les deux modèles supportent une fenêtre contextuelle de 256 000 tokens et sont publiés sous licence MIT modifiée (123B) et open source.

Mistral Vibe : l’agent de code autonome en ligne de commande

De plus, Mistral enrichit son offre avec Mistral Vibe CLI, un assistant de code open source fonctionnant directement dans le terminal. Cet outil exploite Devstral pour réaliser des modifications sur plusieurs fichiers simultanément en langage naturel.

Ses fonctionnalités clés incluent :

Analyse automatique de la structure du projet et du statut Git.

Autocomplétion des fichiers avec « @ », exécution de commandes shell avec « ! » et configuration par commandes slash.

Historique persistant, thèmes personnalisables et contrôle granulaire des permissions.

Vibe CLI s’intègre également dans l’environnement de développement (IDE) Zed via une extension dédiée et communique avec d’autres agents via le protocole Agent Communication Protocol.

Disponibilité et prix

Devstral 2 est actuellement accessible gratuitement via l’API de Mistral. Après cette période promotionnelle, les tarifs seront de 0,40 $/2 $ par million de tokens (entrée/sortie) pour la version 123B, et de 0,10 $/0,30 $ pour la version 24B.

Le modèle standard nécessite au minimum 4 GPU H100 pour un déploiement en data center, tandis que Devstral Small 2 fonctionne sur un seul GPU Nvidia, voire même avec un CPU seul. Un support via Nvidia NIM est prévu prochainement. Des partenariats avec Kilo Code et Cline facilitent l’intégration dans les workflows existants.