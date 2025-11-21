Le tout premier numéro de Superman devient le Comic le plus cher de l’histoire

Le marché des comics de collection vient de franchir un seuil inédit : un exemplaire presque parfait de Superman #1, publié en 1939, s’est envolé aux enchères pour la somme astronomique de 9,12 millions de dollars. Jamais un comic book n’avait atteint un tel prix : Superman #1 dépasse largement le précédent record de 6 millions de dollars établi l’an dernier pour un exemplaire d’Action Comics #1, (dans lequel Superman apparait pour la toute première fois).

Un état de conservation exceptionnel, quasiment introuvable

Si cette édition de Superman dépasse toutes les estimations, c’est avant tout grâce à son état remarquable : elle a été évaluée 9/10, un score presque irréaliste pour un ouvrage de près d’un siècle. Comme le souligne la maison d’enchères, trouver un comic aussi ancien est déjà un exploit, et le retrouver dans cet état relève du miracle. Les propriétaires ont découvert l’exemplaire « soigneusement glissé entre de vieux journaux » dans la maison familiale, un heureux hasard qui a immédiatement enflammé l’imaginaire des collectionneurs.

Cette vente dépasse également l’ancien record détenu par un autre exemplaire de Superman #1, vendu 5,3 millions de dollars, ainsi que le célèbre Amazing Fantasy #15, où Spider-Man faisait ses débuts, adjugé 3,6 millions de dollars. La progression fulgurante des enchères témoigne d’un marché en pleine surchauffe, où la rareté et l’état des Comics convoité deviennent des arguments déterminants.

Vers le premier comic à 10 millions de dollars ?

La question brûle désormais toutes les lèvres : un comic atteindra-t-il bientôt les 10 millions de dollars? Les spécialistes estiment que ce cap pourrait être franchi si un exemplaire encore mieux conservé d’Action Comics #1 venait à réapparaître — ou si l’acheteur du fameux exemplaire noté 8,5 décidait de le remettre en vente.

Ce nouveau record confirme en tout cas la fascination intacte pour l’Âge d’or des comics et pour les icônes fondatrices de la culture populaire. Une passion qui, visiblement, n’a pas de prix.