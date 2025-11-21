TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Le tout premier numéro de Superman devient le Comic le plus cher de l’histoire
Geekeries et Insolite

Le tout premier numéro de Superman devient le Comic le plus cher de l’histoire

21 Nov. 2025 • 9:45
0

Le marché des comics de collection vient de franchir un seuil inédit : un exemplaire presque parfait de Superman #1, publié en 1939, s’est envolé aux enchères pour la somme astronomique de 9,12 millions de dollars. Jamais un comic book n’avait atteint un tel prix : Superman #1 dépasse largement le précédent record de 6 millions de dollars établi l’an dernier pour un exemplaire d’Action Comics #1, (dans lequel Superman apparait pour la toute première fois).

Un état de conservation exceptionnel, quasiment introuvable

Si cette édition de Superman dépasse toutes les estimations, c’est avant tout grâce à son état remarquable : elle a été évaluée 9/10, un score presque irréaliste pour un ouvrage de près d’un siècle. Comme le souligne la maison d’enchères, trouver un comic aussi ancien est déjà un exploit, et le retrouver dans cet état relève du miracle. Les propriétaires ont découvert l’exemplaire « soigneusement glissé entre de vieux journaux » dans la maison familiale, un heureux hasard qui a immédiatement enflammé l’imaginaire des collectionneurs.

Superman-1-record-comic

Cette vente dépasse également l’ancien record détenu par un autre exemplaire de Superman #1, vendu 5,3 millions de dollars, ainsi que le célèbre Amazing Fantasy #15, où Spider-Man faisait ses débuts, adjugé 3,6 millions de dollars. La progression fulgurante des enchères témoigne d’un marché en pleine surchauffe, où la rareté et l’état des Comics convoité deviennent des arguments déterminants.

Vers le premier comic à 10 millions de dollars ?

La question brûle désormais toutes les lèvres : un comic atteindra-t-il bientôt les 10 millions de dollars? Les spécialistes estiment que ce cap pourrait être franchi si un exemplaire encore mieux conservé d’Action Comics #1 venait à réapparaître — ou si l’acheteur du fameux exemplaire noté 8,5 décidait de le remettre en vente.

Ce nouveau record confirme en tout cas la fascination intacte pour l’Âge d’or des comics et pour les icônes fondatrices de la culture populaire. Une passion qui, visiblement, n’a pas de prix.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Superman-Vs-Spider-Man Geekeries

DC et Marvel relancent le duel Superman vs Spider-Man, 1/2 siècle après le dernier crossover

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Trump Décret 1

L’administration Trump s’oppose aux projets de régulation de l’IA de certaines États américains

21 Nov. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

Prenant un virage de plus en plus autoritaire sur l’intelligence artificielle, l’administration Trump plancherait sur un projet...

Comet Navigateur Application Android

Comet, le navigateur IA de Perplexity, débarque sur Android

21 Nov. 2025 • 8:27
0 Applications

Après une première incursion sur ordinateur cet été, Perplexity lance aujourd’hui son navigateur Comet sur Android....

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Meilleur opérateur 2025 : Orange reste devant, voici toutes les données

20 Nov. 2025 • 20:56
1 Mobiles / Tablettes

L’Arcep a dévoilé aujourd’hui les conclusions de sa campagne annuelle pour la qualité des réseaux mobiles entre...

Nvidia GeForce RTX 5090 Carte Graphique GPU

Nvidia corrige le bug de Windows 11 qui plombe les performances en jeu

20 Nov. 2025 • 19:36
0 Actu OS

Soulagement pour les joueurs PC : si vos jeux ont des chutes de FPS depuis quelques semaines sans raison apparente, votre carte graphique n’est pas...

black friday week Promos

[#BlackFridayWeek] 1er jour d’une grosse semaine de promos High-tech

20 Nov. 2025 • 19:16
1

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Attention, une attaque de Phishing ultra sophistiquée sévit sur le Mac

Attention, une attaque de Phishing ultra sophistiquée sévit sur le Mac

21 Nov. 2025 • 10:25

image de l'article Pluribus devient le meilleur lancement d’une série dramatique sur Apple TV

Pluribus devient le meilleur lancement d’une série dramatique sur Apple TV

21 Nov. 2025 • 9:00

image de l'article Formule 1 (F1) : Apple pourrait obtenir les droits de diffusion mondiaux

Formule 1 (F1) : Apple pourrait obtenir les droits de diffusion mondiaux

21 Nov. 2025 • 8:23

image de l'article Le succès des iPhone 17 pousse Apple à augmenter la production des puces A19

Le succès des iPhone 17 pousse Apple à augmenter la production des puces A19

21 Nov. 2025 • 7:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site