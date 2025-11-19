TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Le patron de Google alerte sur une bulle IA : « aucune entreprise ne sera épargnée »
Internet

Le patron de Google alerte sur une bulle IA : « aucune entreprise ne sera épargnée »

19 Nov. 2025 • 15:01
0

Dans une interview accordée à la BBC, le patron de Google, Sundar Pichai, a lancé un avertissement retentissant sur ce qu’il appelle « l’irrationalité » qui règne sur le marché de l’intelligence artificielle. Alors que la valorisation de sa propre entreprise a explosé, il estime que si une bulle spéculative éclate, « aucune entreprise ne sera épargnée », pas même Google.

Google Logo Sundar Pichai

Après la bulle Internet, la bulle IA ?

Face à des investissements colossaux et des valorisations qui grimpent en flèche, Sundar Pichai a établi un parallèle direct avec la bulle Internet de la fin des années 1990. Il a rappelé qu’à l’époque, il y avait « clairement beaucoup d’investissements excessifs », mais que personne aujourd’hui ne remettrait en question le caractère profond de la révolution Internet. Pour lui, l’IA suivra le même chemin : une technologie fondamentale dont l’engouement actuel comporte « des éléments d’irrationalité ».

Cet avertissement intervient alors qu’Alphabet, la maison mère de Google, a vu sa capitalisation boursière atteindre 3 500 milliards de dollars, et que des concurrents comme OpenAI s’engagent dans des dépenses d’infrastructure astronomiques (1 400 milliards de dollars sur huit ans) pour des revenus bien moindres.

Pourtant, malgré le risque systémique, Sundar Pichai estime que Google dispose d’un avantage unique. Il a mis en avant l’approche « full stack » de l’entreprise qui maîtrise l’ensemble de la chaîne technologique : des puces spécialisées à la recherche fondamentale, en passant par les modèles d’IA (dont Gemini 3) et les données massives issues de plateformes comme YouTube. Cette intégration verticale, suggère-t-il, aiderait Google à mieux traverser les turbulences du marché que ses concurrents.

Confiance, énergie et climat : les coûts cachés de l’IA

Au-delà du risque financier, le dirigeant de Google a abordé deux autres défis majeurs. Il a d’abord insisté sur la nécessité pour le public de ne pas « faire une confiance aveugle » à tout ce que produisent les outils d’IA, reconnaissant implicitement les problèmes de fiabilité qui persistent.

Ensuite, il a admis que le besoin énergétique « immense » de l’IA avait un impact direct sur les objectifs climatiques de Google, retardant les progrès espérés pour atteindre la neutralité carbone en 2030. Un aveu rare sur les compromis qu’implique cette course technologique effrénée.

Malgré tout, il conclut que l’IA reste « la technologie la plus profonde » sur laquelle l’humanité ait travaillé, tout en prévenant qu’il faudra gérer d’importantes « perturbations sociétales ». Il estime également que les personnes maîtrisant les outils d’IA s’en sortiront mieux dans leur travail à l’avenir.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Logo Sundar Pichai Logiciels

Le patron de Google assure que l’IA sera « le plus grand » changement de nos vies

VEO 3 Internet

Google va intégrer Veo 3 à YouTube Shorts

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Google Publicite Generee Par IA Intelligence Artificielle Internet

Google diffuse sa première publicité générée par IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Cookies

Limiter les bannières de cookies et changer l’IA : l’Europe dévoile ses changements

19 Nov. 2025 • 16:32
0 Internet

Sous la pression des géants américains et face à sa propre stagnation économique, la Commission européenne opère...

CloudFlare Logo

Cloudflare s’explique enfin sur l’énorme panne du réseau internet (et ce n’est pas une cyberattaque…)

19 Nov. 2025 • 16:01
0 Internet

Le fournisseur d’infrastructure Cloudflare a présenté ses excuses après une panne d’une ampleur rare survenue le 18...

Osmo Action 6 3

DJI dévoile l’Osmo Action 6, une action cam avec ouverture mécanique variable (une première)

19 Nov. 2025 • 12:40
0 Matériel

DJI dévoile officiellement sa toute nouvelle Osmo Action 6, une action-cam ambitieuse qui redéfinit les standards de ce ce type...

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

IA : Microsoft et Nvidia misent 15 milliards de dollars sur Anthropic

19 Nov. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

C’est la bombe du jour :  Microsoft et Nvidia ont annoncé il y a quelques heures un investissement conjugué de 15 milliards de...

Ethereum Bitcoin Pieces

L’affaire Binance met à jour les liens douteux entre l’administration Trump et l’écosystème Crypto

19 Nov. 2025 • 9:45
2 Hors-Sujet

Un nouveau rapport vient de jeter jette une lumière particulièrement crue sur la relation entre l’administration américaine et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple dévoile les finalistes des App Store Awards 2025

Apple dévoile les finalistes des App Store Awards 2025

19 Nov. 2025 • 15:15

image de l'article WhatsApp teste le support de plusieurs comptes sur iPhone

WhatsApp teste le support de plusieurs comptes sur iPhone

19 Nov. 2025 • 14:26

image de l'article Samsung injecte 2,7 milliards de dollars aux États-Unis pour produire les futurs capteurs de l’iPhone

Samsung injecte 2,7 milliards de dollars aux États-Unis pour produire les futurs capteurs de l’iPhone

19 Nov. 2025 • 12:55

image de l'article Come See Me in the Good Light : le documentaire le plus émouvant de l’année est disponible sur Apple TV

Come See Me in the Good Light : le documentaire le plus émouvant de l’année est disponible sur Apple TV

19 Nov. 2025 • 11:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site