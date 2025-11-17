Jeff Bezos lance Project Prometheus, une start-up d’IA centrée sur l’ingénierie et l’espace

L’ex CEO d’Amazon Jeff Bezos prend un nouveau virage dans sa très riche carrière d’entrepreneur en annonçant la création de Project Prometheus, une start-up dédiée à l’intelligence artificielle appliquée à l’ingénierie et à la technologie spatiale. Le fondateur d’Amazon assumera le rôle de co-CEO aux côtés de Vik Bajaj, un physicien et chimiste mais aussi le grand artisan de projets comme Waymo ou Wing chez Google X. Déjà très impliqué dans l’aérospatiale via Blue Origin, Bezos se lance donc dans un nouveau secteur… tout en gardant des ponts avec l’espace.

Une IA capable d’apprendre à partir du monde physique

Plutôt que de se limiter aux applications purement numériques comme les chatbots, Project Prometheus ambitionne de développer des systèmes d’IA capables d’apprendre directement à partir du monde réel. L’objectif consiste ici à concevoir des algorithmes capables de comprendre la physique, la mécanique et la fabrication afin d’optimiser les processus de production et les systèmes de transport (des atouts qui pourraient à terme bénéficier aussi à Blue Origin).

Si l’on en croit la page LinkedIn du projet, la mission de Prometheus est simple, mais ambitieuse : «une IA pour l’économie physique ». Implantée à San Francisco, Londres et Zurich, la société envisage de transformer l’ingénierie traditionnelle grâce à l’intelligence artificielle. Grâce à ce projet, Bezos pourrait bien consolider sa position dans deux domaines en pleine révolution : l’IA et l’espace, tout en explorant de nouveaux horizons technologiques pour le futur industriel.

Un financement colossal et une équipe de talent

Avec un financement annoncé de 6,2 milliards de dollars, dont une partie directement apportée par Bezos, Project Prometheus se dote déjà de moyens considérables pour mener à bien ses ambitions. L’entreprise serait actuellement en phase de recrutement, avec près de 100 employés déjà embauchés parmi des talents issus d’OpenAI, DeepMind et d’autres acteurs majeurs de l’IA.