La rentrée atmosphérique de la capsule Shenzhou-20 retardée à cause d'un débris orbital
Science

La rentrée atmosphérique de la capsule Shenzhou-20 retardée à cause d’un débris orbital

6 Nov. 2025 • 12:50
0

Le retour sur Terre de la capsule spatiale chinoise Shenzhou-20, initialement fixée au 5 novembre, a été repoussée en raison d’un impact avec un débris orbital, a annoncé la China Manned Space Agency (CMSA). Pas de craintes à avoir concernant un scénario à la Gravity, mais ce report illustre tout de même  l’influence grandissante de la pollution spatiale dans les missions orbitales.

Une mission prolongée par précaution

Les astronautes Chen Dong, Chen Zhongrui et Wang Jie, en poste à bord de la station Tiangong depuis avril 2025, devaient prendre le chemin du retour après une rotation de six mois. Oui mais voilà, un « petit objet spatial » aurait récemment percuté la capsule, si bien qu’aucune date de retour n’a pour l’instant été fixée. Une analyse d’impact et une évaluation des risques sont en cours afin de garantir la totale sécurité des astronautes.

Shenzhou

Une menace persistante dans l’orbite basse

A noter que la capsule devait être remplacée par la mission Shenzhou-21 – qui a récemment rejoint la station spatiale Tiangong . Le pays dispose toutefois d’une réserve : un lanceur Long March et une nouvelle capsule sont déjà en alerte au centre de lancement de Jiuquan. Ce type d’incident renforce l’urgence d’un meilleur suivi des débris spatiaux qui, à des vitesses dépassant les 8 km/s, peuvent endommager irrémédiablement les boucliers thermiques ou le système de rentrée atmosphérique de n’importe quel vaisseau spatial.

Ce contretemps a peu de chances de modifier à moyen terme les ambitions spatiales de Pékin, l’objectif étant toujours d’emmener des astronautes chinois sur la Lune d’ici 2030.

