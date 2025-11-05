TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Spotify est accusé de fausses écoutes (streams) dans une plainte
Internet

Spotify est accusé de fausses écoutes (streams) dans une plainte

5 Nov. 2025 • 14:10
0

Une nouvelle plainte collective déposée en Californie place Spotify sur la sellette, accusant le service de streaming de fermer les yeux sur des réseaux de bots qui génèrent des écoutes artificielles (streams). Selon la plainte, ce système permettrait de gonfler les chiffres de gros artistes, avec Drake cité comme exemple, tout en lésant financièrement des dizaines de milliers d’artistes moins connus.

Spotify Icone Logo

Une plainte visant Spotify et les fausses écoutes

L’action en justice a été initiée par le rappeur RBX, un cousin de Snoop Dogg, qui se présente comme le porte-parole de « plus de 100 000 titulaires de droits qui peuvent être dans l’incapacité ou avoir trop peur de défier Spotify ». La plainte cible exclusivement la plateforme suédoise pour son « manque d’empressement » à combattre une fraude qui, selon le texte, est devenue systémique.

Le document cite l’exemple de Drake, affirmant que « des milliards d’écoutes frauduleuses ont été générées pour les chansons de l’artiste le plus streamé de tous les temps ». Si les plaignants soulignent que l’artiste lui-même n’est pas accusé d’acte répréhensible, son cas illustre l’ampleur du phénomène et ses conséquences financières. Selon la plainte, cette « fraude massive au streaming cause un préjudice financier considérable aux artistes, auteurs-compositeurs, producteurs et autres détenteurs de droits légitimes ».

Dans le détail, la plainte expose le mécanisme par lequel les petits artistes seraient piégés. Spotify utilise un système de rémunération au prorata : l’ensemble des revenus générés par les abonnements des utilisateurs et la publicité est mis dans un pot commun, puis distribué aux ayants droit en fonction de leur part dans le nombre total d’écoutes sur la plateforme. Ainsi, si les écoutes d’un artiste sont artificiellement gonflées par des bots, sa part du gâteau augmente mécaniquement, ce qui réduit mathématiquement la part de tous les autres.

Les plaignants vont plus loin, en accusant Spotify de tirer un avantage commercial de cette situation. En affichant des chiffres d’utilisation potentiellement gonflés par de faux utilisateurs, « plus Spotify compte d’utilisateurs […], plus il peut vendre de publicités, plus l’entreprise peut déclarer de bénéfices, ce qui contribue à augmenter la valeur supposée offerte aux actionnaires ».

La défense de Spotify face à des soupçons récurrents

Confronté à ces accusations, un porte-parole de l’entreprise a déclaré à NBC News ne pas pouvoir commenter un litige en cours, mais a fermement nié que Spotify puisse tirer profit d’une telle fraude. Il a au contraire affirmé que l’entreprise « investit massivement dans des systèmes de pointe en constante amélioration pour lutter contre ce phénomène ». Il a également précisé que des « mesures de protection efficaces » étaient en place, comme « la suppression des flux frauduleux, la rétention de redevances et l’application de pénalités ».

Cette affaire relance le débat sur la transparence et l’équité d’un modèle économique qui a remplacé les téléchargements pour devenir le principal mode de consommation de la musique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Logo Icone Internet

Spotify : 675 millions d’utilisateurs et un premier bénéfice net annuel

Spotify Logo Icone Internet

Spotify dément l’arrivée de publicités sur l’abonnement premium

Spotify Logo Internet

Spotify est de retour après une grosse panne mondiale

Spotify Logo Icone Internet

Spotify augmente une nouvelle fois ses prix en France

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Stream Ring

Stream Ring : la bague connectée qui enregistre et imite votre propre voix grâce à l’IA

5 Nov. 2025 • 12:40
0 Matériel

Après le succès des enregistreurs intelligents comme Plaud, une nouvelle génération d’appareils débarque : le...

Matière Noire

La matière noire obéit bien à la gravité selon une nouvelle étude

5 Nov. 2025 • 11:15
0 Science

Invisible, insaisissable et pourtant omniprésente, la matière noire représenterait près de 85 % de la masse de...

Elon Musk pas content

Tesla en chute libre en Europe : les ventes s’effondrent jusqu’à 90 % dans certains pays

5 Nov. 2025 • 9:45
3 Hors-Sujet

Les temps sont durs pour Tesla sur le Vieux Continent. Alors que le constructeur américain continue d’afficher de solides résultats...

TikTok Logo

TikTok est visé par une enquête en France pour la promotion du suicide

5 Nov. 2025 • 9:22
0 Internet

L’algorithme de TikTok est dans le viseur de la justice française. Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une...

Free TV Logo

Free TV : du bridage en place après les critiques de TF1 et France Télévisions

4 Nov. 2025 • 20:37
4 Hors-Sujet

Free TV, l’offre de télévision gratuite en streaming de Free, change en ce qui concerne les chaînes de TF1 et France...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple publie par erreur le code source du nouveau site de l’App Store (partie front-end)

Apple publie par erreur le code source du nouveau site de l’App Store (partie front-end)

5 Nov. 2025 • 12:25

image de l'article Apple TV prépare Safe Houses, un thriller d’espionnage en huit épisodes

Apple TV prépare Safe Houses, un thriller d’espionnage en huit épisodes

5 Nov. 2025 • 11:15

image de l'article Apple Creator Studio : un mystérieux nouveau service (ou outil) repéré dans iOS 26.2

Apple Creator Studio : un mystérieux nouveau service (ou outil) repéré dans iOS 26.2

5 Nov. 2025 • 9:45

image de l'article Apple prévoit sa puce M5 Ultra pour le Mac Studio en 2026

Apple prévoit sa puce M5 Ultra pour le Mac Studio en 2026

5 Nov. 2025 • 8:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site