Stream Ring : la bague connectée qui enregistre et imite votre propre voix grâce à l’IA

Après le succès des enregistreurs intelligents comme Plaud, une nouvelle génération d’appareils débarque : le Stream Ring. Imaginée par la startup Sandbar, cette bague high-tech pousse encore plus loin le concept initial d’un device dopé à l’IA. Sa particularité ? Elle ne se contente pas d’enregistrer votre voix — elle la reproduit. Littéralement.
Le Stream Ring se présente comme un véritable « souris vocale ». Équipée d’un micro intégré, la bague connectée permet de capturer des idées ou pensées à la volée en appuyant simplement sur un petit pavé tactile. Mais son innovation la plus troublante reste sa fonction « Inner Voice » : lors de l’initialisation, la bague analyse votre voix afin de la reproduire avec un réalisme déroutant. Sandbar explique que ce procédé crée « la sensation de dialoguer avec soi-même », une manière, selon la marque, de favoriser la réflexion naturelle et intuitive.
Toutes les conversations sont stockées dans l’application compagnon Stream, où elles peuvent être consultées et modifiées. Sandbar assure que les données sont chiffrées, tant sur les serveurs que pendant le transfert. Aucune donnée technique détaillée n’a toutefois été communiquée — ni sur l’autonomie, ni sur la puissance du dispositif. Financée à hauteur de 13 millions de dollars, Sandbar a été fondée par d’anciens membres de CTRL-Labs, une startup rachetée par Meta en 2019.
Le Stream Ring est déjà en précommande sur le site de Sandbar et sera commercialisé à partir de l’été 2026. La bague connectée sera proposée en argent (249 dollars) ou en or (299 dollars), avec un abonnement optionnel à Stream Pro pour 10 dollars par mois (après trois mois d’essai gratuits).
