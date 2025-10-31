[Prise en main] ABUS Everox One 61 : le cadenas connecté qui fait oublier les clés

Le cadenas connecté ABUS Everox One 61 incarne la nouvelle génération de sécurité intelligente, alliant robustesse mécanique et technologie numérique. Dans un monde où la connectivité s’invite désormais dans chaque aspect du quotidien, ce cadenas ne se contente plus de protéger : il simplifie, automatise et modernise la gestion des accès. Fini les clés égarées ou les combinaisons oubliées — ici, votre smartphone devient la clé. Cette prise en main explore son design, ses performances et sa pertinence face aux exigences actuelles de sécurité domestique et professionnelle.
Le corps de l’Everox One 61 est réalisé en zinc injecté (coque en zinc moulé sous pression) avec un traitement de surface afin d’offrir durabilité et résistance à l’usure. Le manchon du cadenas est en acier trempé « Nano Protect™ », un procédé ABUS qui combine traitement chimique et durcissement mécanique. Le mécanisme de verrouillage est à double bille, offrant une meilleure stabilité et résistance à l’arrachement.
Avec deux variantes de largeur de corps (45 mm et 50 mm), ABUS couvre différents besoins d’espace. Pour le modèle 45 mm, la largeur de l’anse est de 20 mm, la hauteur libre 30 mm, le diamètre de l’anse 6,5 mm environ, et son poids est d’environ 310 g. Pour la version 50 mm, l’anse monte à 24 mm de largeur libre, hauteur 36 mm et diamètre 8 mm, poids 380 g.
Le principal argument de l’Everox One 61 est son ouverture sans clé via l’app ABUS One (iOS et Android) et la connexion Bluetooth V5.2 descendante. Cette connectique assure une liaison sécurisée entre votre smartphone et le cadenas. Le cadenas intègre la technologie SmartX™ d’ABUS pour la protection de la communication Bluetooth, assurant chiffrement AES 128-bits, protection contre les attaques par rejeu et authentification forte.
La logique d’utilisation est simple : après insertion de la batterie CR2 (incluse), vous installez l’app, scannez le QR code ou la Keycard fournie, puis associez le cadenas. Une fois l’app installée, vous pouvez ouvrir via l’app, ou activer le mode « Easy Access (hands-free) » : le cadenas s’ouvre automatiquement dès que votre smartphone est à proximité et que l’app est active. Vous pouvez inviter jusqu’à 28 utilisateurs, définir des accès temporaires ou permanents, et consulter un journal d’accès dans l’application. La fermeture est automatique : il suffit de refermer l’anse dans le corps du cadenas.
L’Everox One 61 est certifié IP66 et IP68 : poussière totalement bloquée, jets d’eau puissants, et immersion temporaire possible. Cette robustesse permet de l’installer sur un portail, une remise ou un abri dans des conditions parfois rudes. Le corps en zinc moulé et l’anse trempée contribuent à la durabilité. Concrètement, cela en fait un choix sérieux pour sécuriser outils, matériel de jardin, ou dépendances, sans craindre l’oxydation ou la pénétration d’humidité.
Au niveau technique, l’Everox One 61 est calibré pour un usage « risque moyen ». L’autonomie annoncée est d’environ deux ans avec usage normal, ou jusqu’à 10 000 ouvertures sur une seule pile CR2. Une LED et un signal sonore préviennent lorsque la batterie est faible. Le remplacement est simple : il suffit de dévisser le capot d’accès sur le dessous du corps, remplacer la pile en veillant au joint d’étanchéité, et revisser.
L’ouverture via l’application est fluide et quasi instantanée lorsque le smartphone est à proximité. Le mode mains-libres est aussi un vrai plus. Néanmoins, comme pour tout dispositif Bluetooth, la reconnaissance peut varier selon l’environnement.
Sur le plan mécanique, le niveau de sécurité est satisfaisant pour un usage domestique ou semi-professionnel. Le système de double verrouillage par billes et l’anse trempée Nano Protect offrent une bonne résistance à l’arrachement ou au sciage standard. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à la robustesse d’un système conçu pour les usages industriels extrêmes. En cas de batterie HS et sans smartphone compatible, l’accès peut être compromis ; il est donc prudent de surveiller l’état de celle-ci régulièrement.
L’installation est simple puisqu’il s’agit d’un cadenas autonome. Il suffit d’installer la pile, de lancer l’application, d’enregistrer le dispositif et de tester l’ouverture/fermeture dans votre environnement. Aucune fixation murale n’est nécessaire. Grâce à la certification IP66/68, vous pouvez l’utiliser sur un portail ou un abri sans craindre l’infiltration d’eau. L’application affiche l’état du cadenas, son historique d’accès et permet la gestion des invitations d’utilisateurs.
Le Everox One 61 s’adresse à ceux qui cherchent à allier commodité et sécurité moderne : particuliers (portails, abris, armoires), gérants d’espaces partagés, ou utilisateurs souhaitant un système sans clé facile à gérer.
Le ABUS Everox One 61 (disponible sur Amazon au prix de 84,95€ dan saversion 45mm ou 88,74€ en 50mm) est un cadenas électronique bien conçu, associant qualité de fabrication, résistance aux intempéries et connectivité Bluetooth via l’application ABUS One. Il s’impose comme une solution pertinente pour les usages domestiques et professionnels modérés, offrant un bon équilibre entre confort d’utilisation et sécurité. Si vous recherchez une alternative sans clé moderne et fiable, capable de résister aux conditions extérieures, l’Everox One 61 est un excellent choix.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le service Ligue 1+, permettant de voir les matchs du football français, va prochainement être disponible sur PlayStation et Xbox. Ainsi,...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Alors que les publicités générées par intelligence artificielle inondent les écrans depuis le lancement d’outils...
L’ère de l’expérimentation généreuse touche progressivement à sa fin pour Sora. OpenAI a officialisé...
Vous avez dû le constater, le monde du jeu d’argent en ligne subit depuis quelque temps une transformation véritablement...
31 Oct. 2025 • 20:58
31 Oct. 2025 • 19:46
31 Oct. 2025 • 18:16
31 Oct. 2025 • 16:55