[Prise en main] ABUS Everox One 61 : le cadenas connecté qui fait oublier les clés

Le cadenas connecté ABUS Everox One 61 incarne la nouvelle génération de sécurité intelligente, alliant robustesse mécanique et technologie numérique. Dans un monde où la connectivité s’invite désormais dans chaque aspect du quotidien, ce cadenas ne se contente plus de protéger : il simplifie, automatise et modernise la gestion des accès. Fini les clés égarées ou les combinaisons oubliées — ici, votre smartphone devient la clé. Cette prise en main explore son design, ses performances et sa pertinence face aux exigences actuelles de sécurité domestique et professionnelle.

Design, matériaux et conception

Le corps de l’Everox One 61 est réalisé en zinc injecté (coque en zinc moulé sous pression) avec un traitement de surface afin d’offrir durabilité et résistance à l’usure. Le manchon du cadenas est en acier trempé « Nano Protect™ », un procédé ABUS qui combine traitement chimique et durcissement mécanique. Le mécanisme de verrouillage est à double bille, offrant une meilleure stabilité et résistance à l’arrachement.

Avec deux variantes de largeur de corps (45 mm et 50 mm), ABUS couvre différents besoins d’espace. Pour le modèle 45 mm, la largeur de l’anse est de 20 mm, la hauteur libre 30 mm, le diamètre de l’anse 6,5 mm environ, et son poids est d’environ 310 g. Pour la version 50 mm, l’anse monte à 24 mm de largeur libre, hauteur 36 mm et diamètre 8 mm, poids 380 g.

Fonctionnalités smart & connectivité

Le principal argument de l’Everox One 61 est son ouverture sans clé via l’app ABUS One (iOS et Android) et la connexion Bluetooth V5.2 descendante. Cette connectique assure une liaison sécurisée entre votre smartphone et le cadenas. Le cadenas intègre la technologie SmartX™ d’ABUS pour la protection de la communication Bluetooth, assurant chiffrement AES 128-bits, protection contre les attaques par rejeu et authentification forte.

La logique d’utilisation est simple : après insertion de la batterie CR2 (incluse), vous installez l’app, scannez le QR code ou la Keycard fournie, puis associez le cadenas. Une fois l’app installée, vous pouvez ouvrir via l’app, ou activer le mode « Easy Access (hands-free) » : le cadenas s’ouvre automatiquement dès que votre smartphone est à proximité et que l’app est active. Vous pouvez inviter jusqu’à 28 utilisateurs, définir des accès temporaires ou permanents, et consulter un journal d’accès dans l’application. La fermeture est automatique : il suffit de refermer l’anse dans le corps du cadenas.

Résistance aux intempéries et usage extérieur

L’Everox One 61 est certifié IP66 et IP68 : poussière totalement bloquée, jets d’eau puissants, et immersion temporaire possible. Cette robustesse permet de l’installer sur un portail, une remise ou un abri dans des conditions parfois rudes. Le corps en zinc moulé et l’anse trempée contribuent à la durabilité. Concrètement, cela en fait un choix sérieux pour sécuriser outils, matériel de jardin, ou dépendances, sans craindre l’oxydation ou la pénétration d’humidité.

Performances et autonomie

Au niveau technique, l’Everox One 61 est calibré pour un usage « risque moyen ». L’autonomie annoncée est d’environ deux ans avec usage normal, ou jusqu’à 10 000 ouvertures sur une seule pile CR2. Une LED et un signal sonore préviennent lorsque la batterie est faible. Le remplacement est simple : il suffit de dévisser le capot d’accès sur le dessous du corps, remplacer la pile en veillant au joint d’étanchéité, et revisser.

L’ouverture via l’application est fluide et quasi instantanée lorsque le smartphone est à proximité. Le mode mains-libres est aussi un vrai plus. Néanmoins, comme pour tout dispositif Bluetooth, la reconnaissance peut varier selon l’environnement.

Sécurité mécanique et points d’attention

Sur le plan mécanique, le niveau de sécurité est satisfaisant pour un usage domestique ou semi-professionnel. Le système de double verrouillage par billes et l’anse trempée Nano Protect offrent une bonne résistance à l’arrachement ou au sciage standard. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à la robustesse d’un système conçu pour les usages industriels extrêmes. En cas de batterie HS et sans smartphone compatible, l’accès peut être compromis ; il est donc prudent de surveiller l’état de celle-ci régulièrement.

Installation et mise en œuvre

L’installation est simple puisqu’il s’agit d’un cadenas autonome. Il suffit d’installer la pile, de lancer l’application, d’enregistrer le dispositif et de tester l’ouverture/fermeture dans votre environnement. Aucune fixation murale n’est nécessaire. Grâce à la certification IP66/68, vous pouvez l’utiliser sur un portail ou un abri sans craindre l’infiltration d’eau. L’application affiche l’état du cadenas, son historique d’accès et permet la gestion des invitations d’utilisateurs.

Atouts et avantages

Sécurité sans clé : ouverture via smartphone ou application, mode mains-libres efficace

Robustesse extérieure : certification IP66/68, matériaux de qualité (zinc, acier trempé)

Gestion multi-utilisateurs : jusqu’à 28 utilisateurs avec droits personnalisés

Simplicité d’installation : pile CR2 incluse, aucun câblage

Suivi d’accès : historique pratique pour un usage partagé

Limites et compromis

Usage ciblé : convient aux biens à risque moyen

Dépendance à la batterie : surveiller son état régulièrement

Pas de connectivité Internet native : accessoires nécessaires pour ouverture à distance

Tarif supérieur à un modèle mécanique classique

Pour qui et dans quel contexte ?

Le Everox One 61 s’adresse à ceux qui cherchent à allier commodité et sécurité moderne : particuliers (portails, abris, armoires), gérants d’espaces partagés, ou utilisateurs souhaitant un système sans clé facile à gérer.

Conclusion

Le ABUS Everox One 61 (disponible sur Amazon au prix de 84,95€ dan saversion 45mm ou 88,74€ en 50mm) est un cadenas électronique bien conçu, associant qualité de fabrication, résistance aux intempéries et connectivité Bluetooth via l’application ABUS One. Il s’impose comme une solution pertinente pour les usages domestiques et professionnels modérés, offrant un bon équilibre entre confort d’utilisation et sécurité. Si vous recherchez une alternative sans clé moderne et fiable, capable de résister aux conditions extérieures, l’Everox One 61 est un excellent choix.