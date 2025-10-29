TENDANCES
Internet

Espionnage numérique : Memento Labs reconnaît qu’un client gouvernemental a utilisé son spyware Dante

29 Oct. 2025 • 17:50
0

La société italienne Memento Labs, héritière du controversé Hacking Team, a confirmé qu’un de ses clients gouvernementaux avait été pris la main dans le sac en utilisant une version obsolète de son logiciel espion « Dante ». Ce malware, récemment identifié par les chercheurs de Kaspersky, ciblait des ordinateurs Windows en Russie et au Bélarus.

Le CEO de Memento, Paolo Lezzi, a reconnu la paternité du programme et a rejeté la faute sur son client : « Ils ont utilisé un agent déjà mort », a-t-il déclaré, expliquant que cette version n’était plus supportée et aurait dû être abandonnée depuis des mois. Lezzi a ajouté que l’entreprise a demandé à l’ensemble de ses clients de cesser d’utiliser la mouture Windows de Dante, précisant que la société se concentrait désormais sur des outils mobiles.

Hacker

Un spyware au passé sulfureux

Selon Kaspersky, le spyware aurait été employé par un groupe baptisé « ForumTroll » pour infiltrer des institutions russes via de fausses invitations à des forums politiques et économiques. Dans le code de Dante, les chercheurs ont découvert la mention « DANTEMARKER », confirmant ainsi son origine « Memento ».

Cette affaire ravive de tristes souvenirs concernant Hacking Team, dont les outils avaient déjà servi à surveiller des journalistes et des opposants avant un piratage massif en 2015. Paolo Lezzi, qui avait racheté la société pour un euro afin de « tout changer », peine visiblement à effacer ce passé sulfureux.

Pour plusieurs experts en cybersécurité, cette « affaire » souligne la persistance d’un marché opaque du cyber-espionnage où les scandales se succèdent sans jamais pourtant freiner la prolifération des outils de surveillance numérique.

Signaler une erreur dans le texte

