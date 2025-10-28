Pour le patron de Zoom, l’IA pourrait réduire la semaine de travail à trois jours

La semaine de quatre jours vous semble être une utopie politique irréalisable ? Il y a au moins un grand patron de la tech américaine qui ne sera pas d’accord avec vous : lors de la conférence TechCrunch Disrupt 2025, le fondateur et CEO de Zoom, Eric Yuan, a déclaré que l’intelligence artificielle pourrait permettre de réduire significativement la durée de la semaine de travail. Selon Yuan, les assistants virtuels propulsés par l’IA vont non seulement automatiser les tâches chronophages, mais aussi réinventer la manière dont nous collaborons à distance.
Zoom investit massivement dans des fonctionnalités d’IA, dont un concept de “jumeau numérique”, un avatar capable de parler et d’agir à la place de l’utilisateur. Eric Yuan a lui-même utilisé cette technologie lors d’un appel aux investisseurs, illustrant ainsi le potentiel d’une communication plus fluide et surtout déléguée. Le CEO imagine déjà des réunions où deux avatars négocieraient un contrat pendant que leurs homologues humains vaqueraient à d’autres occupations. Autant dire que le niveau de confiance devra être très élevé.
Pour Yuan, l’intégration de l’IA dans l’écosystème Zoom — qu’il s’agisse des outils collaboratifs, des tableaux blancs en ligne ou de la gestion des e-mails — permettra à terme d’alléger la charge mentale et administrative des salariés. « Aujourd’hui, je dois me concentrer manuellement sur tous ces outils pour accomplir mon travail. Bientôt, l’IA s’en chargera », a-t-il déclaré. L’objectif à terme ? « Dans cinq ans, ne plus travailler que trois ou quatre jours par semaine. ».
Une vision audacieuse qui s’inscrit dans une tendance mondiale où l’automatisation promet d’équilibrer productivité et bien-être au travail… au prix bien souvent de la mise au rencart de tous les « inutiles » (Microsoft ne le sait que trop bien). Reste à savoir si cette promesse technologique ne se traduira pas plutôt par un cauchemar économique : les IA travaillant à notre place, qui donnera un salaire à des actifs payés à l’heure de façon à faire tourner la consommation et donc l’économie ? Mais peut-être Eic Yuan ne parle t-il que des CEO des grosses boites de la tech, souvent payés en grande partie aujourd’hui en actions…
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le studio britannique Hello Games continue de jouer les prolongations avec No Man’s Sky, son jeu spatial autrefois controversé devenu en...
Après près de cinq ans passés en orbite géostationnaire, le satellite chinois Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7) a enfin...
Grokipedia, la nouvelle encyclopédie alimentée par l’intelligence artificielle Grok de xAI, société d’Elon Musk,...
Amazon s’apprête à entamer dès demain une vague de licenciements concernant jusqu’à 30 000 employés. Cette...
Dans le cadre de l’abandon final du nom de domaine twitter.com le 10 novembre, X impose une action obligatoire à certains de ses...
28 Oct. 2025 • 10:20
28 Oct. 2025 • 9:02
28 Oct. 2025 • 8:00
27 Oct. 2025 • 20:37
Un commentaire pour cet article :