Pour le patron de Zoom, l’IA pourrait réduire la semaine de travail à trois jours

La semaine de quatre jours vous semble être une utopie politique irréalisable ? Il y a au moins un grand patron de la tech américaine qui ne sera pas d’accord avec vous : lors de la conférence TechCrunch Disrupt 2025, le fondateur et CEO de Zoom, Eric Yuan, a déclaré que l’intelligence artificielle pourrait permettre de réduire significativement la durée de la semaine de travail. Selon Yuan, les assistants virtuels propulsés par l’IA vont non seulement automatiser les tâches chronophages, mais aussi réinventer la manière dont nous collaborons à distance.

Des avatars numériques pour travailler à votre place

Zoom investit massivement dans des fonctionnalités d’IA, dont un concept de “jumeau numérique”, un avatar capable de parler et d’agir à la place de l’utilisateur. Eric Yuan a lui-même utilisé cette technologie lors d’un appel aux investisseurs, illustrant ainsi le potentiel d’une communication plus fluide et surtout déléguée. Le CEO imagine déjà des réunions où deux avatars négocieraient un contrat pendant que leurs homologues humains vaqueraient à d’autres occupations. Autant dire que le niveau de confiance devra être très élevé.

Pour Yuan, l’intégration de l’IA dans l’écosystème Zoom — qu’il s’agisse des outils collaboratifs, des tableaux blancs en ligne ou de la gestion des e-mails — permettra à terme d’alléger la charge mentale et administrative des salariés. « Aujourd’hui, je dois me concentrer manuellement sur tous ces outils pour accomplir mon travail. Bientôt, l’IA s’en chargera », a-t-il déclaré. L’objectif à terme ? « Dans cinq ans, ne plus travailler que trois ou quatre jours par semaine. ».

Vers une révolution du travail assistée par l’IA

Une vision audacieuse qui s’inscrit dans une tendance mondiale où l’automatisation promet d’équilibrer productivité et bien-être au travail… au prix bien souvent de la mise au rencart de tous les « inutiles » (Microsoft ne le sait que trop bien). Reste à savoir si cette promesse technologique ne se traduira pas plutôt par un cauchemar économique : les IA travaillant à notre place, qui donnera un salaire à des actifs payés à l’heure de façon à faire tourner la consommation et donc l’économie ? Mais peut-être Eic Yuan ne parle t-il que des CEO des grosses boites de la tech, souvent payés en grande partie aujourd’hui en actions…