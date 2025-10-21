TENDANCES
KultureGeek Internet X (Twitter) vous permettra d’acheter les noms d’utilisateur inactifs
Internet

X (Twitter) vous permettra d’acheter les noms d’utilisateur inactifs

21 Oct. 2025 • 14:10
0

Le réseau social X (ex-Twitter) a annoncé la création d’un marché permettant d’acquérir des noms d’utilisateurs (@pseudos) inactifs. Cette initiative, baptisée X Handle Marketplace, représente une nouvelle étape dans la stratégie de monétisation voulue par la plateforme d’Elon Musk.

X Twitter Logo

Un service d’abord réservé à certaines personnes

L’accès à ce nouveau marché sera extrêmement limité à son lancement. Dans un premier temps, seuls les clients de l’abonnement Premium Business Full Access, facturé 1 140 € par mois, pourront faire des demandes pour acquérir un nom d’utilisateur inactif. Le service sera ensuite étendu aux abonnés Premium+, qui déboursent 43 € par mois.

En revanche, la plateforme ne prévoit pas pour l’instant d’ouvrir ce programme aux abonnés des offres inférieures. Les utilisateurs de la formule X Premium (9,33 €/mois) ou même de l’offre Premium Business Basic (228 €/mois) sont donc exclus du dispositif. Cette approche cible clairement les utilisateurs et entreprises les plus fortunés comme première source de revenus pour cette fonctionnalité.

X a précisé que plusieurs méthodes permettront d’obtenir un nom d’utilisateur inactif. Des options gratuites existeront, notamment via des attributions publiques. Celles-ci évalueront la contribution passée de l’utilisateur à la plateforme, son engagement général et l’usage qu’il compte faire du nom d’utilisateur convoité. Une autre méthode consistera simplement en un achat direct.

Les utilisateurs pourront enregistrer leur intérêt pour un nom spécifique. La plateforme a indiqué que les pseudos rares et très demandés pourraient se vendre pour des sommes à sept chiffres, suggérant des prix pouvant atteindre entre 1 et 10 millions d’euros..

La condition cachée : conserver son abonnement ou perdre son nom d’utilisateur

L’acquisition d’un nouveau nom d’utilisateur n’est pas un droit permanent mais un service continu. Lorsqu’un utilisateur obtient un nom d’utilisateur inactif, son ancien pseudo est gelé. X envisage de proposer plus tard une option de redirection payante en complément.

Mais la condition la plus importante réside dans la fidélité à l’abonnement. Si un utilisateur décide de passer à une offre inférieure ou d’annuler son abonnement premium, son compte retrouvera automatiquement son nom d’utilisateur d’origine. Il perdra ainsi l’accès au pseudo inactif qu’il avait acquis via le marché, même s’il l’a payé très cher.

