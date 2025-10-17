TENDANCES
Geekeries et Insolite

Send Help : tout sur le prochain film du légendaire Sam Raimi (Evil Dead, trilogie Spider-Man)

17 Oct. 2025 • 16:44
Le légendaire Sam Raimi est de retour derrière la caméra avec Send Help, un thriller horrifique teinté de comédie noire qui met en scène deux collègues de travail isolés sur une île déserte après le crash de leur avion. Lors d’un voyage d’affaires, Linda Liddle (Rachel McAdams), stratège sous-estimée (voire harcelée) dans son entreprise, et son patron autoritaire Bradley Preston (Dylan O’Brien) se retrouvent seuls survivants sur une île à priori sans âme qui vive. Ce duo improbable devra dépasser ses conflits professionnels, allier intelligence et instinct de survie, et surtout, rééquilibrer les relations de  pouvoir dans des conditions extrêmes. Au passage, on constate que Sam Raimi sait toujours glisser des thématiques très politiques au sein de ses créations, sans pour autant avoir besoin d’allumer les lampions du « virtue signaling ».

Un casting relevé et une équipe technique de haut vol

Aux côtés de McAdams et O’Brien, le film intègre un casting étoffé, soit Dennis Haysbert, Chris Pang, Xavier Samuel ou bien encore Emma Raimi participent à cette aventure opaque. Le scénario signé Mark Swift et Damian Shannon mêle intensité psychologique et absurdité grinçante. Pour la bande originale, Raimi a fait appel à Danny Elfman, collaborateur de longue date (à qui l’on doit la géniale BO du Batman de 89), tandis que la photographie revient à Bill Pope et le montage à l’incontournable Bob Murawski. Bref, une équipe technique hyper solide, pour un résultat que l’on espère vraiment digne d’un des réals les plus ingénieux et inventifs de ce siècle.

Sam Raimi

Sam Raimi, grand maitre du cinéma de genre et du storytelling moderne

Un retour aux sources pour le maître de la terreur

Send Help marque en outre, et ce n’est pas rien, le retour de Raimi dans l’horreur « conceptuelle », après des incursions très réussies dans le cinéma grand public et les adaptations Marvel (la première trilogie Spider-Man, c’est lui). Le réalisateur a confié qu’il avait été séduit par le « pitch outrageusement original » et la dynamique changeante entre les deux personnages, qu’il qualifie de « lutte d’égos intensifiée ». L’évolution de Linda vis-à-vis de Bradley, passant d’employée timide à pilier de la survie, incarne la volonté de Raimi de raconter des histoires d’émancipation dans des univers extrêmes. Et de nous interroger : dans l’adversité, qui réellement est le dominant ?

Prévu pour une sortie en salles 30 janvier 2026, Send Help pourrait bien redéfinir le genre, 45 ans après la révolution Evil Dead. On y croit, et on veut y croire.

