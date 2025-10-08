TENDANCES
UFS 5.0 : le stockage sur smartphone va être deux fois plus rapide

8 Oct. 2025 • 22:16
0

Le JEDEC annonce finaliser la nouvelle norme Universal Flash Storage, à savoir UFS 5.0. Conçue pour une nouvelle génération d’appareils, notamment les smartphones, cette technologie promet de doubler les vitesses de transfert de données, répondant ainsi aux besoins croissants de l’intelligence artificielle et des autres usages. Elle maintiendra une compatibilité matérielle avec l’UFS 4.x.

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro

Une bande passante doublée pour l’UFS 5.0

La principale avancée de l’UFS 5.0 réside dans son augmentation plus que notable des performances. Pour atteindre cet objectif, le JEDEC s’est appuyé sur les spécifications de la MIPI Alliance. L’UFS 5.0 intègre ainsi la future version MIPI M-PHY 6.0, qui introduit le standard High-Speed Gear 6 (HS-G6).

Cette nouvelle technologie permet de doubler les débits de données par rapport à la génération précédente (HS-G5). Grâce à l’utilisation de deux lignes M-PHY, la bande passante de l’interface atteint 46,6 Gb/s par ligne. Concrètement, cela se traduit par des vitesses de lecture et d’écriture effectives pouvant aller jusqu’à 10,8 Go/s, un gain majeur pour les applications gourmandes en données comme l’IA.

Au-delà de la pure performance, l’UFS 5.0 apporte plusieurs améliorations fonctionnelles clés. La norme inclut une fonction d’égalisation de lien intégrée qui a pour but de garantir une meilleure intégrité du signal et donc des transferts plus fiables. La sécurité est également renforcée avec l’introduction du hachage Inline Hashing.

De plus, l’intégration de cette technologie dans les futurs appareils est facilitée. Un rail d’alimentation électrique distinct est désormais prévu pour isoler le bruit entre le sous-système de mémoire et la couche physique (PHY). Cette séparation simplifie la conception pour les fabricants de systèmes.

De l’intelligence artificielle aux consoles de jeu

Si les systèmes mobiles comme les smartphones et les objets connectés sont les premières cibles, le champ d’application de l’UFS 5.0 est bien plus large. Grâce à son alliance de haute performance et de faible consommation d’énergie, cette norme de stockage embarqué est idéale pour de nombreux secteurs.

Parmi eux, on retrouve les applications automobiles, l’edge computing ou encore les consoles de jeu, des domaines où un accès rapide aux données est essentiel. Bien que le JEDEC n’ait pas encore communiqué de calendrier de lancement précis, l’arrivée de cette technologie dépendra de son adoption par les fabricants d’appareils.

