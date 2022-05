UFS 4.0 : Samsung double le débit et la capacité

Samsung met la dernière main sur l’UFS 4.0 (Universal Flash Storage). Le géant sud-coréen affirme que la nouvelle norme de transfert affichera des débits de lecture et d’écritures doublés par rapport à l’UFS 3.1. Dans le détail, cela signifie des débits de transfert jusqu’à 23,2 Go/s, une vitesse de lecture séquentielle à 4200 Mo/s, et une vitesse d’écriture séquentielle à 2800 Mo/s, soit en effet deux fois plus que la norme précédente. La capacité de stockage peut grimper à 1 Go sur une surface de 11 x 13 x 1 mm, ce qui là encore s’avère deux fois supérieur à la capacité d’une puce flash en UFS 3.1.

BREAKING: Samsung has developed the industry's highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD

