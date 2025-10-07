Un astéroïde de plusieurs mètres frôle la Terre sans que personne ne l’ait détecté à l’avance

Gravity, ce n’est pas seulement un film. Il y a quelques jours à peine, l’astéroïde 2025 TF, dont le diamètre est évalué entre 1 et 3 mètres, a frôlé la Terre sans que personne n’ait pu détecter à l’avance sa trajectoire. L’objet est pourtant passé à une distance record de seulement 428 km, ce qui correspond peu ou prou à l’altitude de la Station spatiale internationale (le pire aurait donc pu arriver). Même si tout se termine bien, cet événement a mis en lumière les limites actuelles de la surveillance des objets proches de la Terre (NEO) et soulève de nombreuses questions sur la fiabilité des systèmes de détection modernes.

Asteroid 2025 TF flew over Antarctica at 00:47:26 UTC ± 18 s on 1 October, coming as close as 428 ± 7 km to Earth’s surface. This is a similar altitude to the orbit of the International Space Station, and one of the closest approaches ever recorded.https://t.co/WZZHWLqyit pic.twitter.com/DpOphhur1J — ESA Operations (@esaoperations) October 6, 2025

Une détection tardive qui pose question

Découvert moins de six heures après son passage par l’observatoire Bok de Kitt Peak en Arizona, l’astéroïde 2025 TF n’avait certes pas la taille suffisante pour générer de gros dégâts sur Terre, mais sa trajectoire l’a tout de même amené à survoler l’Antarctique à une altitude comparable à celle de l’ISS, augmentant ainsi les risques potentiels de collision avec des satellites ou autres objets spatial en orbite basse.



Image tirée du film Gravity

Un précédent inquiétant

Ce survol inattendu rappelle l’incident de l’astéroïde 2024 YR4, ce dernier ayant également détecté après son passage aux alentours de la Terre. Bien que ces objets ne représentent pas une menace immédiate (on ne parle pas ici de potentiels « tueurs de monde » comme Apophis), une détection trop tardive fait peser un vrai risque sur les équipements et les hommes travaillant en orbite, faisant craindre dans le pire des cas un scénario à la Gravity. Il reste donc du pain sur la planche pour améliorer les systèmes de détection… et éviter qu’un jour la réalité ne rejoigne tristement la fiction.