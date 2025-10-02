TENDANCES
Jeux vidéo

Nouvelle PS5 Slim : Sony réduit le stockage sans baisser le prix

2 Oct. 2025 • 10:14
0

Sony a commencé à commercialiser en Europe une version révisée de sa PlayStation 5 Slim qui présente une caractéristique décevante. Pour un prix inchangé de 499 €, ce nouveau modèle voit en effet sa capacité de stockage réduite, passant de 1 To à 825 Go.

PlayStation 5 PS5 Slim Officiel Manette DualSense

Un espace de stockage amputé de 27 %

Conformément à ce qu’avait annoncé le leaker Billbil-Kun, la capacité du SSD de la nouvelle PS5 Slim a été revue à la baisse. Alors que le modèle précédent avait 1 To de stockage (848 Go réellement utilisables), la nouvelle version n’en propose plus que 825 Go (667,2 Go réellement utilisables). Cela représente une diminution de 27 %, un point crucial pour une console dépourvue de lecteur de disque et donc entièrement dépendante du stockage interne pour les jeux.

Selon le YouTubeur Austin Evans qui a pu se procurer un modèle, si l’ingénierie interne reste excellente pour maintenir la même puissance de calcul, cette réduction du SSD rend cette nouvelle itération de la console considérablement moins intéressante pour les joueurs.

Des changements esthétiques et internes

Cette révision s’accompagne de quelques ajustements visibles. La finition brillante, qui attirait les traces de doigts, a été remplacée par une finition entièrement mate, tant sur la partie centrale noire que sur les panneaux blancs. La console est également plus légère de 100 grammes par rapport à la précédente version et pèse 1,3 kg de moins que le modèle de lancement. Cette perte de poids s’explique par des modifications internes, notamment l’intégration d’un ventilateur plus léger et d’une carte mère au design affiné.

Malgré ces changements qui rendent vraisemblablement la console moins chère à produire pour Sony, aucune économie n’a été répercutée sur le consommateur. Le prix de vente reste fixé à 499 € (bien qu’elle soit temporairement à 399 € chez Amazon en ce moment). Cette décision est d’autant plus critiquable que le tarif de la PS5 digitale n’a cessé d’augmenter depuis sa sortie.

Lancée à 399,99 €, elle avait déjà subi une première hausse à 450 €, puis une seconde pour atteindre son prix actuel. En cinq ans, l’édition digitale de la console a donc vu son prix augmenter de 100 €, tout en proposant désormais une capacité de stockage inférieure.

