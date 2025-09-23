Le film généré par IA d’OpenAI se fait critiquer par l’animation française

Le projet de film entièrement généré par intelligence artificielle divise l’industrie cinématographique. Cette initiative d’OpenAI soulève des questions fondamentales sur l’avenir de la création audiovisuelle. L’animation française se mobilise contre cette approche technologique radicale.

Un court-métrage et un film générés par IA

L’histoire débute en avril 2023 avec un court-métrage expérimental. Cette première version de Critterz, entièrement créée par intelligence artificielle, fait sensation dans les festivals internationaux. D’abord présenté aux Cannes Lions, le film conquiert ensuite les festivals d’Annecy et de Tribeca, établissant sa légitimité artistique.

Ce succès propulse Chad Nelson, son réalisateur, vers un poste stratégique chez OpenAI. Sa mission consiste à démocratiser les outils d’IA auprès des créateurs, marquant une étape cruciale dans la stratégie de l’entreprise américaine.

Vient ensuite le développement du long-métrage, qui mobilise des acteurs établis de l’industrie. Vertigo Films s’associe à Native Foreign, studio spécialisé dans l’audiovisuel alimenté par IA. Cette collaboration permet d’exploiter Sora et DALL-E, technologies d’OpenAI pour la génération d’images et vidéos.

L’équipe créative inclut également des scénaristes expérimentés, notamment ceux du film Paddington au Pérou. Par ailleurs, les producteurs visent une présentation au Festival de Cannes 2026, révélant leurs ambitions de reconnaissance internationale avant la sortie mondiale.

Une résistance organisée du secteur français

Pour leur part, les organisations professionnelles françaises expriment collectivement leur opposition. La Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP), la Société des réalisatrices et réalisateurs de films (SRF) et Les Scénaristes de Cinéma Associés signent un communiqué commun: « Les organisations représentatives d’auteurs d’animation expriment leur vive inquiétude face aux propos tenus par OpenAI autour de leur projet de créer, réaliser et fabriquer un film d’animation généré par intelligence artificielle ».

Cependant, leur critique dépasse la simple opposition technologique. Les professionnels dénoncent spécifiquement l’utilisation non autorisée d’œuvres du Studio Ghibli et de Hayao Miyazaki, soulevant des questions cruciales sur « le droit d’auteur, ayant copié ou utilisé parmi d’autres des films du Studio Ghibli et de Hayao Miyazaki sans en avoir demandé l’autorisation ». L’utilisation en lien avec le Studio Ghibli fait référence à une tendance qui a vu le jour il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Cela impliquait d’utiliser ChatGPT et d’avoir une image comme ci-dessous.

Appel à la mobilisation institutionnelle

L’industrie française reconnaît historiquement l’innovation technologique comme moteur créatif. Néanmoins, elle refuse que ces outils supplantent « la sensibilité, la vision et l’engagement des créateurs et des créatrices. L’acte de création est un geste profondément humain, nourri d’expériences, de cultures et d’émotions que l’IA ne peut reproduire ». Cette position défend une vision humaniste de la création, où la technologie reste un outil au service de l’expression artistique plutôt qu’un substitut.

Les signataires alertent sur les risques systémiques pour l’écosystème culturel. Selon eux, Critterz menace « la diversité des regards, la qualité des œuvres et l’équilibre de tout notre écosystème culturel ».

Enfin, ils « appellent les pouvoirs publics, les festivals et les citoyens à se joindre à ce combat pour une création libre, responsable et fondamentalement humaine. Toute œuvre doit avoir des auteurs humains aux postes créatifs clés ».