TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Le film généré par IA d’OpenAI se fait critiquer par l’animation française
Geekeries et Insolite

Le film généré par IA d’OpenAI se fait critiquer par l’animation française

23 Sep. 2025 • 20:29
1

Le projet de film entièrement généré par intelligence artificielle divise l’industrie cinématographique. Cette initiative d’OpenAI soulève des questions fondamentales sur l’avenir de la création audiovisuelle. L’animation française se mobilise contre cette approche technologique radicale.

Critterz

Un court-métrage et un film générés par IA

L’histoire débute en avril 2023 avec un court-métrage expérimental. Cette première version de Critterz, entièrement créée par intelligence artificielle, fait sensation dans les festivals internationaux. D’abord présenté aux Cannes Lions, le film conquiert ensuite les festivals d’Annecy et de Tribeca, établissant sa légitimité artistique.

Ce succès propulse Chad Nelson, son réalisateur, vers un poste stratégique chez OpenAI. Sa mission consiste à démocratiser les outils d’IA auprès des créateurs, marquant une étape cruciale dans la stratégie de l’entreprise américaine.

Vient ensuite le développement du long-métrage, qui mobilise des acteurs établis de l’industrie. Vertigo Films s’associe à Native Foreign, studio spécialisé dans l’audiovisuel alimenté par IA. Cette collaboration permet d’exploiter Sora et DALL-E, technologies d’OpenAI pour la génération d’images et vidéos.

L’équipe créative inclut également des scénaristes expérimentés, notamment ceux du film Paddington au Pérou. Par ailleurs, les producteurs visent une présentation au Festival de Cannes 2026, révélant leurs ambitions de reconnaissance internationale avant la sortie mondiale.

Une résistance organisée du secteur français

Pour leur part, les organisations professionnelles françaises expriment collectivement leur opposition. La Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP), la Société des réalisatrices et réalisateurs de films (SRF) et Les Scénaristes de Cinéma Associés signent un communiqué commun: « Les organisations représentatives d’auteurs d’animation expriment leur vive inquiétude face aux propos tenus par OpenAI autour de leur projet de créer, réaliser et fabriquer un film d’animation généré par intelligence artificielle ».

Cependant, leur critique dépasse la simple opposition technologique. Les professionnels dénoncent spécifiquement l’utilisation non autorisée d’œuvres du Studio Ghibli et de Hayao Miyazaki, soulevant des questions cruciales sur « le droit d’auteur, ayant copié ou utilisé parmi d’autres des films du Studio Ghibli et de Hayao Miyazaki sans en avoir demandé l’autorisation ». L’utilisation en lien avec le Studio Ghibli fait référence à une tendance qui a vu le jour il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Cela impliquait d’utiliser ChatGPT et d’avoir une image comme ci-dessous.

Image Generee ChatGPT GPT-4o Meme Studio Ghibli

Appel à la mobilisation institutionnelle

L’industrie française reconnaît historiquement l’innovation technologique comme moteur créatif. Néanmoins, elle refuse que ces outils supplantent « la sensibilité, la vision et l’engagement des créateurs et des créatrices. L’acte de création est un geste profondément humain, nourri d’expériences, de cultures et d’émotions que l’IA ne peut reproduire ». Cette position défend une vision humaniste de la création, où la technologie reste un outil au service de l’expression artistique plutôt qu’un substitut.

Les signataires alertent sur les risques systémiques pour l’écosystème culturel. Selon eux, Critterz menace « la diversité des regards, la qualité des œuvres et l’équilibre de tout notre écosystème culturel ».

Enfin, ils « appellent les pouvoirs publics, les festivals et les citoyens à se joindre à ce combat pour une création libre, responsable et fondamentalement humaine. Toute œuvre doit avoir des auteurs humains aux postes créatifs clés ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Sora OpenAI Internet

OpenAI compte intégrer Sora, qui génère des vidéos, dans ChatGPT

Sora OpenAI Internet

Sora, l’IA d’OpenAI qui génère des vidéos, est disponible

Sora OpenAI Internet

Sora, l’IA d’OpenAI qui génère des vidéos, est disponible en France

VEO 3 Internet

Veo 3, l’IA de Google qui génère des vidéos avec du son, est disponible en France

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Death Stranding Mosquito

Death Stranding: Mosquito : premier trailer pour le film d’animation tiré du jeu de Kojima

23 Sep. 2025 • 18:53
0 Geekeries

Kojima Productions vient enfin de lever le voile sur Death Stranding: Mosquito (nom provisoire), un long métrage d’animation qui prendra...

State of Play

State of Play annoncé pour demain : une conférence pour des jeux PS5

23 Sep. 2025 • 18:16
0 Jeux vidéo

Sony annonce que son prochain State of Play aura lieu demain, à savoir le 24 septembre 2025. Ce sera l’occasion d’avoir des annonces...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 23 septembre

23 Sep. 2025 • 17:03
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Legion Go 2 4

Legion Go 2 : la console Windows de Lenovo est déjà en rupture de stock

23 Sep. 2025 • 16:45
0 Matériel

Voilà qui pourrait être de très bon augure pour les prochaines Xbox ROG Ally : la console portable Windows Lenovo Legion Go 2 est...

Deezer Identification Musiques Generees Par IA

Deezer et streaming : 28 % de la musique livrée est générée par IA

23 Sep. 2025 • 15:50
0 Internet

L’intelligence artificielle bouleverse l’industrie musicale à un rythme effréné, avec Deezer observant une progression...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article AirPods et traduction indisponible en Europe : Apple blâme l’UE

AirPods et traduction indisponible en Europe : Apple blâme l’UE

23 Sep. 2025 • 19:54

image de l'article Apple Music se met à jour sur Android avec les nouveautés d’iOS 26

Apple Music se met à jour sur Android avec les nouveautés d’iOS 26

23 Sep. 2025 • 19:33

image de l'article WhatsApp ajoute la traduction des messages dans les discussions

WhatsApp ajoute la traduction des messages dans les discussions

23 Sep. 2025 • 18:38

image de l'article Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en octobre, dont NBA 2K26

Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en octobre, dont NBA 2K26

23 Sep. 2025 • 17:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site