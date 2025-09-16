La SFR Box 10+ avec Wi-Fi 7 devient disponible pour tout le monde

SFR annonce que sa Box 10+, qui a été dévoilée en juillet, est désormais disponible pour l’ensemble des clients. Cela concerne aussi bien les clients existants que les nouveaux.

Disponibilité pour tous de la SFR Box 10+

Le point mis en avant par SFR avec sa Box 10+ est le support du Wi-Fi 7. L’opérateur au logo rouge rejoint ainsi Orange, Bouygues Telecom et Free qui proposent chacun une box avec la dernière norme Wi-Fi en date.

Le Wi-Fi 7 tri-bande (2,5, 5 et 6 GHz), certifié par la Wi-Fi Alliance, de la SFR Box 10+ offre des débits jusqu’à trois fois supérieurs à la génération précédente. L’équipement inclut également deux répéteurs Wi-Fi 7 bi-bande qui étendent la couverture réseau dans l’ensemble du logement.

De plus, l’appareil prend en charge les technologies fibre GPON et XGS-PON, permettant d’exploiter pleinement les débits symétriques de 8 Gb/s. Côté connectique, la box dispose de quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gb/s natif pour les connexions filaires ultra-rapides.

D’autre part, la Box 10+ intègre un module de connectivité Thread, une première sur le marché français selon l’opérateur. Ce module facilite la connexion d’objets connectés basse consommation comme les capteurs de mouvement, prises connectées ou interrupteurs intelligents.

La Box 10+ est disponible avec l’offre SFR Fibre Premium qui est au prix de 44,99 €/mois et se veut sans engagement.